Tesla Cybertruck vende quase tanto como todas as outras pick-ups elétricas juntas

É uma das viaturas mais polémicas dos últimos anos. O Tesla Cybertruck divide opiniões, mas a verdade é que já vende quase tanto como todas as outras pick-ups elétricas do mercado americano. E não está na Europa...

Não é um modelo nada pacífico. Há quem ame, há outros tantos que odeiam. No entanto, o Cybertruck da Tesla continua extremamente popular. Aliás, de momento é mais popular do que todas as outras pick-ups elétricas no mercado.

Os registos do Cybertruck da Tesla em julho (segundo dados da S&P Global Mobility, divulgados pela Automotive News e referentes aos Estados Unidos da América, o seu principal mercado) quase igualaram o número total de registos de outras pick-ups elétricas, sugerindo uma forte procura pelo veículo de aço inoxidável de design angular.

As vendas gerais de veículos da Tesla também aumentaram em julho, impulsionadas pelo Cybertruck.

Em julho, a Tesla entregou 5.175 Cybertrucks, em comparação com um total combinado de 5.546 registos de todas as outras pick-ups elétricas, incluindo a Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevy Silverado EV e Hummer EV. (A Tesla não separa os números do Cybertruck nos seus relatórios de entregas, por isso, a S&P está a basear-se em números de registo para tirar essas conclusões).

Note-se que a Tesla obteve uma quota de 48% de todos os registos de veículos elétricos em julho, uma descida em relação aos 56% no mesmo período do ano passado, reflexo do aumento da concorrência no mercado de veículos elétricos.

No geral, os registos de veículos elétricos estão a aumentar, mas as pick-ups elétricas ainda representam uma pequena parte desse mercado.

Ainda assim, a Tesla parece estar a vender todos os Cybertrucks que consegue produzir, mas ainda tem um grande caminho a percorrer, tendo em conta o suposto atraso de 2 milhões de pré-encomendas. O preço de entrada do Cybertruck foi aumentado várias vezes e agora custa quase 100.000 dólares. Muitos dos que fizeram reserva terão de esperar muito tempo para terem a oportunidade de comprar um.

O vidro que afinal partiu...

O Cybertruck foi revelado pela Tesla em novembro de 2019, num evento que rapidamente se tornou viral.

Uma das demonstrações mais marcantes foi quando Elon Musk pediu para testar a durabilidade dos vidros do veículo, que, apesar de serem anunciados como “vidros à prova de balas”, acabaram por estilhaçar durante a demonstração ao vivo, causando um misto de surpresa e humor nas redes sociais. Ainda assim, o evento foi um sucesso, e o design arrojado do Cybertruck captou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo.

Design pouco convencional

O design polarizador do Cybertruck, com linhas retas e uma aparência de ficção científica, é completamente diferente das pick-ups tradicionais, algo que divide opiniões. A sua carroçaria é construída em aço inoxidável, o que lhe confere uma durabilidade extrema. O interior oferece uma série de características de alta tecnologia, como o “Autopilot” da Tesla e um painel de controlo minimalista com um grande ecrã tátil.

Além disso, foi concebido para ter uma impressionante capacidade de reboque e um desempenho off-road de topo. A Tesla anunciou várias versões, com diferentes autonomias de bateria, chegando até 800 km num único carregamento, e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos, dependendo da configuração.

Assim sendo, o Cybertruck marca uma nova era no segmento das pick-ups elétricas e desafia as expectativas tradicionais deste tipo de veículo. Com uma produção em larga escala já em andamento, o impacto no mercado de veículos elétricos e na indústria automóvel em geral ainda está por ser totalmente compreendido.

