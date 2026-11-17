O Cybercab da Tesla já tem 8 acidentes registados na NHTSA, a agência norte-americana de segurança rodoviária, cerca de dois meses depois de começar a transportar passageiros em Austin. Tudo indica que a gravidade depende sobretudo da velocidade a que o carro circula.

O que dizem os 8 acidentes?

Os acidentes constam de duas bases de dados diferentes da NHTSA. Quatro ocorreram no serviço Robotaxi sem condutor, nenhum acima cerca de 8 km/h, e os outros quatro em testes com condutor a bordo e a assistência à condução ativada.

Os casos sem condutor, todos em Austin, foram ligeiros: um embate num buraco com água, uma pancada de outro carro quando estava parado, uma colisão traseira com uma pick-up e uma passagem por cima de um lancil. Dois não foram culpa da Tesla e nenhum causou ferimentos.

Os quatro casos com condutor ocorreram em setembro, em Filadélfia, Austin, Lehi (Utah) e Tampa. O mais rápido foi em Filadélfia, onde um Cybercab bateu num automóvel numa autoestrada a cerca de 85 km/h, sem que se saiba se houve feridos.

Dois dos 8 acidentes envolveram ferimentos, ambos neste grupo, e o de Austin levou uma pessoa ao hospital. A Tesla ocultou as descrições dos quatro casos como informação comercial confidencial, por isso não se sabe quem teve culpa.

A velocidade é o limite da condução autónoma da Tesla?

Nos 43 relatórios de Robotaxi sem condutor, a velocidade mediana antes do embate é de 1.60 km/h e a mais alta de cerca de 47 km/h. Nenhum aconteceu numa autoestrada, o que reflete os percursos lentos e as zonas restritas onde o serviço opera.

Foram resgistados 69 acidentes mortais com Teslas em modo de assistência. Nos 52 com velocidade conhecida, a mediana é de 85 km/h, a mesma do Cybercab em Filadélfia.

Ter o sistema ativo nos 30 segundos anteriores ao embate é o que obriga ao relatório, mas não prova que tenha sido a causa.

A Tesla afirma, no relatório de 21 de outubro, que o Robotaxi não feriu ninguém em cerca de 5 milhões de quilómetros sem condutor, entre 22 de janeiro e 18 de outubro.

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