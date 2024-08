Tesla congela expansão da Gigafactory Berlim e a culpa é do abrandamento das vendas

A Gigafactory de Berlim é uma das mais importantes da Tesla. É aqui que muitos dos carros que a marca comercializa na Europa e no resto do mundo são construidos, com Elon Musk a traçar planos para o seu alargamento, que tem sido negado. Agora, a Tesla revelou que congela a expansão da Gigafactory Berlim e a culpa é do abrandamento das vendas dos elétricos.

A Tesla fez declarações críticas sobre os seus planos para a fábrica em Berlim. Atualmente, os planos de crescimento são algo incertos. O responsável da fábrica, André Thiérry, expressou: “Sem um sinal claro da procura do mercado, não investiremos milhares de milhões de dólares”, revelando a sua hesitação relativamente à expansão.

No mês passado, a Agência do Ambiente de Brandemburgo aprovou apenas uma parte dos planos de expansão da Tesla. A aprovação foi limitada às atividades na área fabril existente e não foi concedida permissão para desmatar áreas florestais próximas. A licença de expansão será concedida em várias fases, tendo a aprovação da segunda fase sido também adiada no mês passado.

André Thiérry salientou que as vendas de carros elétricos desempenham um papel significativo na expansão da fábrica. Referiu que muitas empresas foram afetadas pelo declínio global do mercado de veículos elétricos desde o início do ano. A Tesla reconhece que o mercado dos elétricos estagnou em 2024, mas acredita que estes são o futuro da indústria automóvel.

Este responsável da Tesla manifestou ainda o seu otimismo relativamente à Gigafactory de Berlim e acredita que o mercado irá renascer. As vendas no Reino Unido deverão também contribuir para a expansão da fábrica de Berlim. Thiérry afirmou: “Acreditamos que o mercado irá renascer e a fábrica de Berlim desempenhará um papel importante. No entanto, isso levará algum tempo.”

A fábrica da Tesla em Berlim tem um potencial significativo e a empresa está à espera do momento certo para tirar o máximo partido dele. Acredita que a procura do mercado deve ser esclarecida antes de investir. Por outras palavras, a Tesla está a ser muito cautelosa com os seus investimentos e a monitorizar de perto os números de vendas futuras.

Esta é uma posição importante para a Tesla. O mercado não está atrativo e o investimento no alargamento da Gigafactory de Berlim pode complicar o cenário da empresa. Ainda assim, a marca deverá criar planos e preparar-se para este alargamento.