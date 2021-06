Tesla: Já há um robô caseiro que carrega o carro elétrico de forma autónoma

A tecnologia está a tornar-se cada vez mais acessível e, com criatividade e jeito, há quem consiga engenhocas muito interessantes. Nesse sentido, o dono de um Tesla decidiu construir um robô que lhe carrega o carro elétrico de forma autónoma.

Recorde-se que, há uns anos, Elon Musk apresentou ao mundo um robô capaz desse feito.

PUB

Um condutor engenhoso

Embora Elon Musk tenha apresentado, há uns anos, um carregador autónomo, para que os utilizadores do Tesla não precisassem de o ligar manualmente, um condutor decidiu criar um semelhante com as próprias mãos, e construí-lo na sua própria garagem. Para isso, recorreu a uma Raspberry Pi, uma câmara e atuadores.

Estando a tecnologia cada vez mais acessível, qualquer pessoa com jeito, recursos e criatividade consegue criar coisas interessantes. No caso, o condutor de um Tesla Model 3, Pat Larson, utilizou Inteligência Artificial para que, sem que tenha que intervir, o seu robô carregue o seu carro elétrico, na garagem.

Em vídeo, registou ao pormenor o processo de criar, com as próprias mãos um carregador autónomo para o seu carro elétrico da Tesla. Embora não seja o robô mais apelativo, a cobra que Larson criou como solução é uma verdadeira obra da engenharia.

Robô ‘caseiro’ carrega um Tesla autonomamente

A solução criada pelo condutor combina diferentes atuadores tradicionais com sensores de proximidade e uma câmara fotográfica. Através destes e de uma Raspberry Pi 4, de apenas 64 euros, a funcionar como cérebro do sistema, Larson desenvolveu uma Inteligência Artificial que lhe permite encontrar a forma de inserir, autonomamente, o carregador na porta de carregamento do seu Tesla.

Então, além de mostrar o robô em ação, o vídeo mostra que é quando uma lâmpada de mesa é ativada, através de um módulo Arduino, que o sistema de visão encontra o caminho para completar a carga.

Leia também: