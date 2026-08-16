Tesla começa a levar V2L ao Model Y. Bateria pode agora alimentar equipamentos

A Tesla começou a expandir uma das funcionalidades mais pedidas para o Model Y. Alguns dos modelos mais recentes passam a suportar V2L através do Powershare, permitindo utilizar a bateria do carro para alimentar equipamentos elétricos externos.

V2L chega a mais versões do Tesla Model Y

A novidade surgiu a 14 de agosto de 2026, quando a Tesla passou a indicar nos Estados Unidos o Tesla Outlet Adapter como compatível com versões Model Y Premium tração traseira e Premium All-Wheel Drive.

Até agora, esta capacidade estava oficialmente associada ao Model Y Performance mais recente e ao Cybertruck.

O princípio é simples. A tecnologia V2L, Vehicle-to-Load, permite retirar energia da bateria de alta tensão do automóvel e utilizá-la para alimentar equipamentos externos.

No caso do Model Y, a Tesla recorre à porta de carregamento, ao Gen 3 Mobile Connector e ao Tesla Outlet Adapter. Nos EUA, o sistema disponibiliza até 2,4 kW, 120 V e 20 A.

Isto é suficiente para alimentar computadores, iluminação, ferramentas elétricas, pequenos eletrodomésticos ou equipamentos de campismo. Também poderá ser útil numa falha de eletricidade.

Nem todos os Model Y são compatíveis

Há, contudo, uma limitação importante. Não basta uma atualização de software para transformar qualquer Model Y num veículo com V2L.

Os primeiros relatos indicam que a funcionalidade depende do hardware instalado no automóvel, nomeadamente da versão do sistema de conversão de potência.

Isto explica porque alguns Model Y Premium recentes já conseguem utilizar Powershare enquanto unidades anteriores permanecem incompatíveis. A Tesla parece, portanto, estar a introduzir esta capacidade progressivamente na produção.

E os Model Y vendidos em Portugal?

Por enquanto, a novidade está confirmada essencialmente para o mercado norte-americano. A Tesla ainda não anunciou oficialmente V2L para os Model Y vendidos em Portugal ou no restante mercado europeu.

Há também uma diferença importante: nos Estados Unidos o Outlet Adapter fornece 120 V, enquanto uma solução europeia terá necessariamente de estar adaptada aos 230 V utilizados na Europa.

Importa ainda distinguir V2L de V2H. O que estes Model Y passam a conseguir fazer é alimentar equipamentos externos. Isso não significa que possam alimentar diretamente uma casa inteira como sistema de backup.

Ainda assim, é uma mudança importante. Depois de Renault, Hyundai, Kia, BYD, XPENG e outros fabricantes terem apostado nesta tecnologia, a Tesla começa finalmente a aproveitar a enorme bateria do Model Y para algo mais do que simplesmente mover o automóvel.