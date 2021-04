Tesla: Carro supostamente em piloto automático faz duas vítimas mortais

No segmento dos carros elétricos, a Tesla tem elevados índices de segurança dos seus veículos. As notas de avaliação do NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) para os diversos modelos da empresa americana são normalmente altas e nesse sentido não há razões para desconfiar da segurança da marca de Elon Musk.

No entanto, nem tudo são boas notícias. Um Tesla, supostamente em piloto automático, faz duas vítimas mortais.

Tesla Model S, de 2019 seguia a velocidade acima da média

Tudo aconteceu no estado do Texas. Dois homens, com 59 e 70 anos morreram num acidente enquanto seguiam num Tesla, no último sábado. De acordo com as informações, veículo elétrico embateu numa árvore, em Houston, tendo morrido todos os ocupantes.

Segundo um testemunho das autoridades norte-americanas, aparentemente, no momento do despiste não estaria ninguém ao volante, seguindo este, provavelmente, em piloto automático.

Sabe-se também que o Tesla Model S, de 2019, seguia a uma velocidade acima da média. Segundo o canal de televisão local KHOU-TV, o carro terá falhado o cálculo da curva e acabou por embater numa árvore e ter-se-á incendiado.

A Tesla e a administração responsável pelo controlo e segurança das autoestradas dos Estados Unidos ainda não reagiram ao acidente.

Desde há vários anos que a Tesla um sistema que conduz de forma quase autónoma, o conhecido Autopilot. A marca tem apostado nesta característica, para dar aos utilizadores uma maior autonomia e segurança durante a condução. No entanto, há várias investigações em curso – ver aqui.