Tesla bate um novo recorde! Saiba o que foi desta vez

De acordo com as mais recentes notícias, a Tesla bateu um novo recorde. O novo recorde agora alcançado, está relacionado com o número de carros entregues no primeiro trimestre deste ano.

O número de entregas bate todas as estimativas apontadas pelos analistas.

Tesla entregou 310.048 automóveis no primeiro trimestre de 2022

A Tesla Inc divulgou neste sábado que bateu mais um recorde, desta vez ao nível das entregas num único trimestre. O número agora alcançado, bate todas as estimativas dos analistas. No entanto, a produção caiu em relação ao trimestre anterior, devido a interrupções na cadeia de suprimentos e a suspensão de uma fábrica na China.

Entre os meses de janeiro e março deste ano, a Tesla entregou 310.048 automóveis. De referir que a Refinitiv apontava para os 308.836 veículos. Segundo revela a Reuters, estes resultados agora alcançados foram impulsionados por um aumento na produção na fábrica de Xangai, na China.

Do total dos veículos elétricos vendido, 295.324 são Tesla Model 3 o desportivo Model Y. A empresa liderada por Elon Musk revelou também que foram entregues 14.724 do Model S, uma gama de luxo e do Model X. No quarto trimestre de 2021 tinham sido entregues 11,750 unidades destes dois últimos modelos.

A Tesla, a empresa da área do segmento automóvel mais valiosa do mundo, conseguiu ter uma melhor performance durante a pandemia e soube também lidar com as interrupções na cadeia de suprimentos melhor que os rivais. A nova fábrica em Xangai tem ajudado também a impulsionar o crescimento.

Nos primeiros três meses deste ano a Tesla produziu 305.407 veículos. No trimestre anterior foram vendidos 305.840.