Tesla baixa o preço do Model 3 para os 39 990 euros na Alemanha

A tabela de preços da Tesla voltou a receber uma alteração e na Alemanha o Model 3 já custa menos de 40 mil euros. Esta alteração pode ser vista como uma resposta às palavras de Herbert Diess, CEO do Grupo Volkswagen, que veio hoje acicatar Elon Musk referindo no Twitter que queria roubar quota de mercado à Tesla.

Contas feitas, se a estes elétricos, onde se encaixa o Model 3, for deduzido o incentivo ecológico, o preço rondará os 30 mil euros.

Tesla Model 3 na Alemanha pode chegar a custar cerca de 30 mil euros

A Alemanha é a casa das maiores marcas do mundo automóvel. Entre elas está o poderoso grupo Volkswagen que está também a apostar forte no segmento dos carros elétricos.

O VW ID.3, por exemplo, é comercializado por cerca de 38 mil euros. Mas a marca tem já uma aposta musculada para os vários segmentos. Contudo, com a Tesla a construir uma fábrica bem no coração do país e com o olhar tentacular pela Europa, o homem forte da VW parece estar já inquieto. Pelo menos não se coíbe de usar também o Twitter para “alfinetar” o seu rival.

A este preço ainda poderá ser deduzido um incentivo de 9 mil euros que é atribuído aos elétricos no mercado alemão. Contas feitas, os elétricos de gama média alta estão “ao preço da chuva”.

Conforme pode ser visto no site da empresa, os preços após atualização das tabelas são os seguintes:

Model 3 Standard Range Plus: antes 42.990 euros, agora 39.990 euros

Model 3 Long Range AWD: antes 52.490 euros, agora 49.990 euros

Model 3 Performance: antes 58.490 euros, agora 54.990 euros

Estes preços estarão a ser atualizados um pouco por todo o mundo, mas com valores diferentes, em cada mercado.

E em Portugal?

Portugal tem um bom mercado de elétricos e a Tesla dominou as vendas de carros elétricos ligeiros em Portugal durante 2020. Assim, no ano que passou, apesar de uma quebra que se deve à pandemia, foram registados 7.876 carros elétricos, vindos de 10 marcas. Então, a marca de Elon Musk foi responsável pela venda de 1.413 elétricos.

Mesmo sendo Portugal um país com salários substancialmente mais baixos que a Alemanha, a Tesla não parece ter o mesmo empenho nos preços praticados cá.

Model 3 Standard Range Plus: custa 50.900 euros

Model 3 Long Range AWD: custa 57.990 euros

Model 3 Performance: custa 63.990 euros

Apesar de estarmos ainda longe do número de outros países, onde os elétricos são mais populares, as vendas em Portugal são animadoras. 2020 não foi um grande ano para vendas de automóveis em geral, mas, na verdade, não foi mau para os elétricos. A esperança é que 2021 possa trazer mais vendas e, já agora, melhores preços.

