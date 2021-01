Tesla apresentou lucros de 596 milhões de euros em 2020

A empresa de Elon Musk, muitas vezes já dada como falida, parece não dar tréguas ao mercado automóvel e os valores falam por si. Conforme foi anunciado, a empresa norte-americana encerrou 2020 com ganhos líquidos de 596 milhões de euros. Estes valores, inéditos, surgem depois dos 712 milhões de euros de prejuízo em 2019.

Pela primeira vez na sua história, a empresa norte-americana Tesla encerrou um ano com ganhos líquidos, conforme foi anunciado na passada quarta-feira.

Tesla atinge pela primeira vez, em ano de pandemia, lucros

A Tesla tem lutado contra um mercado totalmente dominado por grandes empresas, todas fortemente dependentes dos combustíveis fósseis. Contudo, apesar de não ser uma ideia nova, a fabricante americana arriscou apresentar um carro elétrico que sonha em modificar a forma como usamos os veículos no dia a dia. O foco na tecnologia de condução autónoma aliciou milhões de condutores que são hoje clientes da marca.

Assim, ano após ano a dar milhões de prejuízo, como foi o caso em 2019, onde a empresa de Musk teve prejuízos de 862 milhões de dólares (712 milhões de euros), 2020 parece ter sido o ano da nova etapa.

Segundo os dados apresentados esta quarta-feira pela empresa, a Tesla teve uma produção recorde de 509.737 veículos em 2020, dos quais 179.757 foram fabricados no último trimestre do ano. A empresa entregou um total de 499.647 viaturas em 2020.

No ano passado entregámos quase tantos veículos como produzimos em toda a nossa história. Um ritmo de crescimento incrível.

Referiu o CEO da Tesla, Elon Musk, durante uma videoconferência com analistas e imprensa.

Novo Tesla Model S “Plaid”

Apesar de haver já muitas evidências, o lançamento do novo Model S foi confirmado por Musk. Segundo o empresário, o Plaid, nome do novo Model S, será o carro de rua com maior capacidade de aceleração da história, uma vez que poderá ir dos 0 aos 100 quilómetros por hora em menos de dois segundos.

Além disso, Musk acrescentou que o Modelo S Plaid, que deverá ser lançado em fevereiro, será “melhor em muitas outras formas” ao atual Modelo S. Isto é, virá equipado com três motores. Assim, o modelo base custa 90.990 € e o Plaid+ custa de base 140.990 €.

A empresa quer renovar as suas linhas e foi igualmente dado a conhecer que será lançada também uma versão atualizada do Modelo S. O preço deste renovado carro elétrico será de 79.990 dólares (cerca de 66 mil euros).

Conforme pode ser lido, as novas versões do Modelo S e do Modelo X terão novos módulos de bateria, novas unidades de bateria e motor, novos interiores e exteriores “e outras melhorias”. Estes novos e renovados Model S serão fabricados na renovada unidade de fabrico de Fremont.

Apesar de 2021 estar ainda encoberto com a nuvem da pandemia, Elon Musk referiu que “2021 será ainda mais emocionante”. Espera-se que a nova fábrica na Europa alargue ainda mais a preponderância da marca e que o segmento dos elétricos cresça nas preferências dos consumidores.

