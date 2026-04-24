Tesla anuncia atualização de hardware que afetará milhões de veículos

A conduçao autónoma é um dos planos de Elon Musk para os próximos anos da Tesla. A aposta é neste campo para criar um futuro diferente, mas isso parece agora ter esbarrado num problema. O CEO admitiu que os Tesla precisam de uma atualização de hardware para a condução autónoma, o que afetará milhões de veículos elétricos.

Elon Musk anuncia atualização de hardware nos carros

Elon Musk anunciou que milhões de veículos da Tesla vão precisar de uma atualização de hardware para uma condução totalmente autónoma. O SEO da Tesla afirmou que o futuro software de condução totalmente autónoma da Tesla exigirá atualizações de hardware em milhões de veículos para que possa operar sem supervisão humana.

Esta declaração contradiz a promessa de longa data da empresa de que os veículos ganhariam capacidades de condução autónoma apenas com uma atualização de software. A decisão da empresa pode abrir caminho a ações judiciais por parte dos clientes que compraram os veículos com esta expectativa.

Com este anúncio, a Tesla reconhece que o sistema Hardware 3, presente nos veículos comercializados entre 2019 e 2023, é insuficiente para uma condução sem supervisão. Musk afirmou que os veículos equipados com o Hardware 3 necessitarão de um novo computador e de novas câmaras.

Problema na condução autónoma da Tesla afeta milhões

Para evitar que este processo de transição sobrecarregue as oficinas de assistência existentes, existem planos para estabelecer microfábricas dedicadas nas principais cidades. A empresa sublinha que continuará a oferecer aos utilizadores do Hardware 3 versões mais avançadas do software existente, mas que é necessária uma atualização de hardware para uma condução totalmente autónoma.

Embora o diretor financeiro da Tesla, Vaibhav Taneja, tenha declarado em outubro passado que continuavam a trabalhar no Hardware 3, a mais recente declaração de Musk indicava claramente que este hardware não tem capacidade para condução autónoma. Este processo complexo e dispendioso destaca-se como um dos passos mais críticos que a Tesla irá dar no próximo período.

Certamente que este passo será importante e até será o início de uma mudança grande para a Tesla. Ao mesmo tempo terá um impacto negativo, uma vez que será certamente um esforço financeiro para uma empresa que nos último tempo tem revelado estar num período menos bom, pelo menos em termos de vendas.