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Tesla anuncia atualização de hardware que afetará milhões de veículos

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Yamahia says:
    24 de Abril de 2026 às 12:58

    “…necessitarão de um novo comput@dor e de novas câmaras. …”
    Para ultrapassar o problema não bastam apenas novas câmaras e comput@dores.
    A Tesla sempre se pautou por ser muito mentirosa a todos os níveis:
    – Qualidade, consumos, tecnologia , etc…Não seria problema se ao menos certos mecos parassem para pensar, em vez de continuarem a papar tudo o que a Tesla diz.

    Responder
    • Rui says:
      24 de Abril de 2026 às 14:13

      Atualização de hardware totalmente gratuita como já aconteceu no passado diz me la qual é a outra marca que faz isto. E isto não é mentir ahah se eles soubessem tinham posto logo um hardware melhor

      Responder
  2. Max says:
    24 de Abril de 2026 às 13:14

    Resumindo: Muk disse – há meses que quem tivesse comprado o FSD, para instalar o FSD Supervisionado o hardware H3 não era suficiente, era preciso o H4 – e disse que o upgrade seria gratuito.
    Agora diz um bréu-bréu – mas não diz quando começa e acaba o upgrade.

    Responder
  3. Realista says:
    24 de Abril de 2026 às 14:22

    Tesla Never Stopped Developing The Model S — Revelations with Jason Cammisa:

    https ://www.youtube.com/watch?v=IwnJzP0TlCk

    Responder

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