Tesla ajudou a polícia a identificar um suspeito de crime de ódio

O mundo todo conectado traz uma nova realidade à presença das pessoas nos locais. Com o telefone é possível triangular a sua posição e trajeto de uma pessoa pelas antenas usadas. Com um smartwatch é possível fazer a mesma coisa e com um carro, como um Tesla, as câmaras de segurança são uma videovigilância em qualquer lugar. Assim, as autoridades dos Estados Unidos recorreram ao sistema de segurança da Tesla para o culpado por trás de uma série de crimes de ódio.

O FBI usou as imagens para identificar o autor de vários crimes. O crime de vandalismo foi a chave para ser apanhado.

Tesla sempre de sentinela

A Tesla equipou os seus carros com um sistema de segurança que recorre, entre outras coisas, a câmaras de segurança. Assim, em dezembro, alguém ateou fogo na Igreja Presbiteriana da Comunidade Martin Luther King Jr., uma congregação “predominantemente negra” localizada em Springfield, Massachusetts.

Segundo a declaração do FBI, o último de vários incêndios, ocorrido em 28 de dezembro, “destruiu essencialmente” o prédio – queimando grande parte do seu interior. Durante este período, a mesma pessoa é suspeita de ter realizado uma “série de cortes de pneus” direcionados a veículos próximos ou ao redor da igreja – a maioria dos quais pertencentes a negros.

A investigação levou à deteção de Dushko Vulchev, um homem de 44 anos, residente em Maine, por ligação aos crimes. Ele foi acusado num tribunal federal em Springfield na quinta-feira.

Como foi descoberto o criminoso?

Segundo o que foi relatado nos documentos judiciais, as autoridades estaduais, locais e federais usaram uma variedade de imagens de vigilância. Com estes dados conseguiram recolher outras provas que colocavam o homem no sítio dos crimes ou perto deles.

Uma das imagens apresentadas mostra o momento em que o vândalo se identifica quando supostamente cortou os pneus de um Tesla, localizado não muito longe da igreja. As autoridades dizem que uma das muitas câmaras de segurança pré-instaladas do carro captou imagens flagrantes do culpado enquanto ele danificava os pneus e depois voltou para roubá-los junto com as jantes do veículo.

Na câmara do sistema Sentinela da Tesla é perfeitamente identificável o suspeito no momento em que se baixa para roubar as rodas do carro.

Com base no meu treino, experiência e investigação, estou ciente de que o Tesla mencionado acima é equipado com câmaras em vários pontos ao redor do corpo. Eu revi o vídeo recuperado do Tesla mostrando um indivíduo que posso identificar como Vulchev… O vídeo do Tesla mostra Vulchev a uma distância próxima agachado perto do Tesla e usando uma chave de roda para remover as rodas.

Disse o agente do FBI que escreveu a declaração.

Conjunto de outras imagens apanharam o criminoso

A polícia recorreu a vários dados que conseguiu recolher, como, por exemplo, uma variedade de imagens de vigilância local (Springfield é uma cidade fortemente vigiada). Posteriormente, a polícia foi capaz de construir um caso contra Vulchev.

Ao pesquisar os dispositivos pessoais do suspeito, os agentes também descobriram “mensagens de Vulchev a demonstrar o ódio que tinha pelos negros. Segundo o departamento de justiça, foram anexadas ao processo as mensagens recentes de Vulchev em dezembro de 2020 a pedir para “eliminar todos os N **** S (negros)”.

Vulchev enfrenta agora quatro acusações de danos a propriedades religiosas envolvendo fogo e uma acusação de uso de fogo para cometer um crime federal e pode passar muitos anos na prisão se for condenado.

Este caso vem contrabalançar o que muito se tem, debatido relacionado com as câmaras dos Tesla e a invasão de privacidade.

Assim, como mostra este caso, os carros vêm com uma gama bastante abrangente de câmaras pré-instaladas – e estas câmaras geralmente gravam e armazenam vídeos e partilham o material captado com a Tesla.

Uma análise recente publicada pela Consumer Reports afirmou que “a maneira como a Tesla usa uma câmara no carro realça a necessidade de regras mais rígidas para proteger a segurança e a privacidade dos consumidores nos carros” e que a Tesla diferencia-se de outras marcas por ser mais intensiva na recolha destes dados.

Conforme estaremos lembrados, por causa desta capacidade de gravação, a China baniu estes carros de algumas áreas sensíveis em termos militares. O governo decidiu que os sistemas de vigilância do veículo tornavam-nos numa ameaça à segurança nacional.