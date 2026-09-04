Tesla ainda lidera em Portugal, mas a BYD prepara uma reviravolta importante

O mercado automóvel em Portugal continua a demonstrar uma forte adesão à mobilidade sustentável. Regista números que comprovam uma viragem definitiva no setor. Os dados mais recentes revelam que as elétricas já não são uma curiosidade de nicho, assumindo um peso cada vez maior nas escolhas das famílias e das frotas corporativas.

Durante o mês de agosto foram matriculados 5079 veículos elétricos novos em território nacional, um resultado que consolida a trajetória de expansão sustentada desta tecnologia. Este número ganha particular relevância quando comparado com o período homólogo, ao representar uma subida expressiva de 65,2% face a agosto de 2025. O crescimento reflete não apenas o aumento da oferta comercial, mas também uma infraestrutura de carregamento mais densa e incentivos atrativos.

Domínio Tesla mas com resposta europeia

No balanço acumulado entre janeiro e agosto, a marca norte-americana Tesla mantém a liderança indiscutível nas vendas de automóveis elétricos no país. Com 6512 unidades matriculadas nestes oito meses, o construtor fundado por Elon Musk continua a figurar no topo das preferências nacionais. A sua gama estabelecida e a forte rede de carregadores próprios têm sido argumentos decisivos para segurar esta posição de destaque.

Logo atrás surge a BMW, garantindo uma sólida segunda posição no segmento elétrico com 4258 automóveis entregues em Portugal. O construtor tem colhido resultados positivos através da eletrificação abrangente do seu catálogo tradicional, respondendo com propostas competitivas às exigências do segmento executivo e particular. A concorrência alemã conseguiu, deste modo, fixar-se como a principal força europeia na perseguição direta à fabricante americana.

Ascensão meteórica da BYD em Portugal

A grande surpresa do panorama nacional reside na BYD, que conquistou o terceiro lugar do pódio com 3331 viaturas vendidas até agosto. A fabricante asiática tem acelerado a sua presença em solo nacional a um ritmo impressionante, consolidando-se como uma força incontornável em tempo recorde. A aposta estratégica num catálogo moderno, aliada a preços ajustados e forte disponibilidade de entrega, está a desviar a atenção das marcas históricas.

Este avanço vertiginoso dos novos operadores globais traduz uma transformação profunda na indústria automóvel europeia e nacional. Os consumidores portugueses mostram-se abertos a alternativas de fora da Europa, avaliando sobretudo a relação entre custo, autonomia e equipamento tecnológico disponibilizado. A rapidez com que a marca chinesa alcançou este volume de vendas comprova que a fidelização tradicional às insígnias clássicas está a ser posta à prova.

O setor dos elétricos prepara-se assim para uma reta final de ano extremamente disputada entre gigantes americanos, propostas premium europeias e o ímpeto dos novos fabricantes asiáticos. Com a multiplicação de lançamentos e o alargamento de postos de carregamento em todo o território, os números de vendas deverão manter a trajetória ascendente. O mercado nacional consolida-se, desta forma, como um excelente termómetro para medir o futuro da mobilidade elétrica.