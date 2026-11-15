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Motores/Energia

Tesla acelera na Europa: Finlândia aprova condução assistida antes da votação decisiva

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A Finlândia autorizou o sistema de apoio à condução da Tesla nas suas estradas. A agência finlandesa de transportes Traficom validou a homologação provisória emitida pela autoridade neerlandesa RDW, permitindo que a funcionalidade arranque de imediato no país nórdico. Com esta decisão, o território finlandês torna-se o décimo primeiro Estado-membro da União Europeia e o décimo nono mercado mundial a receber esta tecnologia.

A medida antecipa-se em várias semanas ao veredicto comunitário previsto para dezembro. Em vez de esperar por uma decisão conjunta em Bruxelas, Helsínquia optou por avançar já a nível nacional para dar margem de adaptação aos condutores locais.

Adeus ao nome FSD e travão nos excessos

Para desbloquear este aval regulatório, a marca norte-americana teve de cortar nas promessas comerciais. A designação Full Self-Driving (Supervised) desapareceu dos manuais e materiais promocionais na Europa, sendo substituída por Tesla Assisted Driving. A alteração elimina a ideia de condução totalmente autónoma, deixando claro que o software apenas auxilia quem vai ao volante.

O código também sofreu ajustes técnicos apertados antes de receber luz verde. A margem que permitia ao automóvel circular até 50% acima do limite de velocidade legal caiu para um máximo de 10%. Além disso, qualquer desvio configurado pelo utilizador regressa automaticamente a zero sempre que o veículo é desligado e voltado a ligar.

Na prática, a novidade destina-se aos modelos equipados com o Hardware 4 da marca. Os proprietários não precisam de submeter o carro a inspeções extraordinárias, desde que mantenham os pneus e a suspensão na configuração de origem.

Desafio nórdico e a decisão final em Bruxelas

A pressa da Traficom tem uma razão meteorológica muito concreta. As autoridades quiseram que os automobilistas ganhassem hábito com o assistente antes de a neve e o gelo tomarem conta do asfalto. Ainda assim, o regulador avisa que neve acumulada, lama ou sujidade nas câmaras podem limitar o sistema, lembrando que a responsabilidade legal e as multas por excesso de velocidade recaem sempre sobre o condutor.

Esta licença nacional funciona apenas como etapa intermédia antes do teste decisivo no Comité Técnico dos Veículos a Motor da Comissão Europeia. A votação de dezembro exige o apoio de pelo menos 15 países que representem 65% da população comunitária para validar a tecnologia em todo o bloco. A aprovação finlandesa não vincula o voto futuro do país em Bruxelas, onde a Tesla já conta com o apoio declarado da Alemanha e da Itália, precisando apenas de mais dois Estados favoráveis enquanto prepara novos ajustes para manter a atenção ao volante.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
finlândia FSD Tesla

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