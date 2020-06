A criação da Gigafactory na China abriu um novo mercado à Tesla, que o procura explorar de forma total e completa. A empresa de Elon Musk não se quer limitar a produzir ali os seus carros elétricos, mas quer ir mais longe no que dela pode tirar.

Para isso, a marca americana tem nos seus planos a criação de um centro de design, que irá depois abrir as portas a novos modelos. Um dos seus planos é a criação de um carro elétrico mais pequeno e agora abriu o concuros de design para esta proposta.

Elon Musk quer criar um novo carro elétrico

Quando entregou os primeiros carros produzidos na sua nova fábrica na China, Elon Musk revelou os seus planos para a expansão da presença da Tesla neste mercado. A marca quer criar ali um centro de design único.

Nesse mesmo evento, o homem fote da Tesla revelou que a marca deverá para breve criar um novo carro, mais pequeno do que as sua atuais propostas. Este ainda terá de ser desenhado e desenvolvido, mas tudo passará obrigatóriamente pela China.

Tesla quer criar o design para esta proposta

Assim, e dando continuidade a este plano, a Tesla terá agora aberto as portas às propostas de design para este carro elétrico. A Tesla China (@teslacn) recorreu entretanto ao seu canal do bem conhecido serviço WeChat para pedir que as propostas sejam apresentadas.

Claro que a marca tem algumas condições para estas propostas, seguindo os planos apresentados por Elon Musk. Este concurso parece estar limitado apenas ao território chinês e exclui os profissionais desta área de desenho automóvel.

A China será o palco desta nova proposta

Mesmo sendo um projeto que será totalmente tratado na China, os planos da marca não se focam apenas aqui. Espera-se que este carro mais pequeno da Tesla evolua depois para ser vendido de forma global, mesmo sendo principalmente fabricado apenas na Gigafactory da China.

É ainda muito cedo para saber o que a Tesla está a preparar e como Elon Musk vai fazer evoluir esta sua (possível) proposta. A marca arrisca muito nesta área e recorre muitas vezes a este tipo de eventos para conseguir criar peças únicas.