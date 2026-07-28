Tem 50 centímetros e já anda na estrada: este é o Fiat Panda mais fino do mundo

Um italiano engenhoso pegou num Fiat Panda dos anos 90 e transformou-o numa versão tão fina que mal cabe uma pessoa lá dentro. O mais incrível é que este "íman de frigorífico" gigante anda mesmo, movido a eletricidade.

Já vimos carros modificados até ao limite do bizarro, mas Andrea Marazzi fez o oposto.

Em vez de tornar o seu Fiat Panda mais largo, mais baixo ou mais potente, o criador e artesão italiano encolheu-o na horizontal até restarem apenas 50 centímetros de largura, menos do que muitas motas.

Um ano de trabalho manual para "espremer" um clássico

O ponto de partida foi um Fiat Panda de 1993, com a sua largura original de 1,46 metros. Ao longo de cerca de um ano, Marazzi foi remodelando à mão a carroçaria, o chassis e as suspensões, mantendo o tejadilho, as portas, as jantes e vários outros elementos do carro original.

O resultado, visto de perfil, continua a parecer um Panda normal. De frente, contudo, o carro é tão estreito que só tem espaço para um único farol e um único ocupante, sentado mesmo ao centro.

O motor a gasolina original ficou de fora do projeto. No seu lugar entrou um motor elétrico compacto de 24 volts, montado diretamente numa das rodas traseiras, suficiente para uma velocidade máxima de cerca de 15 km/h.

Não sendo um carro para andar na autoestrada, trata-se de uma demonstração de engenharia e paciência, pensada para exibições e não para o trânsito do dia a dia. Aliás, o veículo não está homologado para circular na via pública.

Um Panda que já foi visto (e admirado) em Itália

Esta criação já teve direito a estreia pública, no evento Panda a Pandino, um encontro dedicado ao popular citadino da Fiat que reúne todos os anos entusiastas da marca, em Itália.

Curiosamente, este não é o primeiro trabalho de Marazzi, tendo transformado um Panda em monster truck. Desta vez, contudo, o objetivo é ver este Panda reconhecido como o carro mais estreito alguma vez construído.

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