Telemóvel instalado no para-brisas para avaliar estado das estradas

Há uma tecnologia portuguesa que usa um telemóvel para avaliar o estado das estradas. Apesar de Portugal ter no geral boas vias de circulação existem algumas que carecem urgentemente de manutenção. Para “avaliar” o estado das estradas, a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões testou recentemente uma nova tecnologia com base em inteligência artificial que visa contribuir para uma melhor gestão das estradas da região.

A tecnologia foi inicialmente testada em vias de circulação de Aguiar da Beira. O teste foi feito no âmbito do sistema de gestão de vias que junta os 14 concelhos integrantes da comunidade.

Telemóvel capta informação que posteriormente é processada por algoritmos

Este projeto começou há 4 anos com um objetivo muito claro, realizar uma avaliação do estado das estradas. Nuno Martinho, secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, refere que…

Esta solução tem como base um smartphone que é instalado no párabrisas do automóvel e que faz o levantamento de toda a informação. Essa informação é descarregada para um servidor, que através de algoritmos de inteligência artificial debita automaticamente essa informação. O principal objectivo é conhecermos o estado das vias de comunicação de toda a região dos 14 municípios, sejam elas infra-estruturas rodoviárias nacionais que foram desclassificadas, mas também eixos e estradas municipais. Desta forma, permite aos municípios tomarem decisões de conservação e manutenção dos nossos eixos rodoviários. É um sistema de apoio à decisão, em cada uma das câmaras municipais, para que possam tomar essas mesmas decisões.

Segundo o Jornal do Centro, esta solução com um telemóvel vem dar uma resposta mais eficiente, já que até agora esta informação era recolhida com recurso ao uso do tablet aliado a um GPS, um trabalho que tinha de ser feito com dois técnicos dos municípios, na viatura, para fazer o respetivo levantamento do estado das vias.

Este sistema inovador nasceu no âmbito do Centro de Competências de Gestão de Vias da CIM Viseu Dão Lafões, que desenvolveu o Sistema de Gestão de Pavimentos Municipais (AGPav M).

Joaquim Bonifácio, presidente da Câmara de Aguiar da Beira, acredita que esta nova ferramenta é uma boa ajuda para os municípios uma vez que pode “dar uma ideia exata de como se proceder em todas as ações” e para a definição das prioridades nas vias.