Telemóvel ao volante: 786 condutores apanhados em apenas 4 dias

O telemóvel é hoje um dispositivo que anda sempre connosco. No entanto, há situações em que o devemos colocar "de lado", por nossa segurança, como, por exemplo, quando vamos a conduzir. Recentemente 786 condutores foram apanhados a usar telemóvel ao volante... o que acontece?

Telemóvel ao volante aumenta, em 4x, a probabilidade de acidente

As ações de fiscalização nas estradas portuguesas visam principalmente a segurança de quem nelas circula. "Ao volante, o telemóvel pode esperar" é uma campanha que envolve a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP e está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023.

De acordo com dados recentes, um total de 786 condutores foram apanhados pelas forças de segurança, em apenas três dias, a usar o telemóvel durante a condução. A utilização deste aparelho ao volante aumenta, em quatro vezes, a probabilidade de acidente, prejudicando a reação do condutor.

Durante os quatro dias, as forças de segurança registaram 1393 acidentes, dos quais resultaram três vítimas mortais, 13 feridos graves e 391 feridos leves. Em comparação com o mesmo período no ano passado, contabilizaram-se mais 190 acidentes, mais duas vítimas mortais, menos 11 feridos graves e mais cinco feridos leves, informou a PSP.

Os condutores que forem apanhados a usar telemóvel indevidamente podem pagar uma coima entre os 250 e os 1.250 euros e perder três pontos na carta de condução.

As multas de trânsito aumentaram 4% em 2022 num total de 1,1 milhões. As multas por excesso de velocidade e de álcool foram as que mais subiram.