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Tecnologia que associa os seus dispositivos à matrícula do seu carro já está em testes

· Motores/Energia 9 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Rui says:
    17 de Agosto de 2026 às 15:06

    Mas para que serve mesmo? A matricula está registada em nome de uma pessoa

    Responder
    • PoiZé says:
      17 de Agosto de 2026 às 15:21

      Mas os dispositivos não estão. Ou seja…. Passam a estar! Mesmo que o dono não queira.
      “It’s not that I have something to hide. I have nothing I want you to see.”

      O fim da privacidade está cada vez mais perto.

      Responder
  2. Zec says:
    17 de Agosto de 2026 às 16:10

    Com um telemóvel Android de há 10 anos já se consegue fazer isso. Até com um Nokia Symbian dava para fazer. Estão a ter dificuldades em quê exatamente? Dizem haver total privacidade na recolha de dados mas dada a incompetência até agora não dá para confiar neles. O habitual.
    Mas isto é bom para o povo se habituar a desligar bluetooth e o WiFi quando não está em uso.

    Responder
    • RicM says:
      17 de Agosto de 2026 às 16:26

      Não serve de nada quando as rodas com sensores de pressão estão a emitir constantemente os seus números de identificação. Boa sorte em desligá-los.

      Responder
    • Filipe says:
      17 de Agosto de 2026 às 16:33

      Vai desligar também o serviço móvel?
      Pois também ficam com IMSI, IMEI do teu smartphone.

      Enfim caminhamos para vigilância total mas descaradamente.

      Responder
  3. nomadewolf says:
    17 de Agosto de 2026 às 17:04

    Mais um passo rumo á ditadura…

    Responder
  4. 0B3Y! says:
    17 de Agosto de 2026 às 17:15

    creepy af… não há limites para o big brother nem para os seus lacaios.

    Responder
  5. Juka says:
    17 de Agosto de 2026 às 17:34

    Sendo assim está na hora de acabar com as contas do email nos telemóveis e tudo que os ligue ao dono, senão chegamos ao ponto em que até sabem quantas vezes vamos á sanita.

    Responder

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