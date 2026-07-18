“Tecnologia não é madura”: Lamborghini adia (outra vez) a chegada do seu elétrico

A Lamborghini voltou a recuar na eletrificação. Um segundo responsável da marca confirma que o Lanzador, apresentado em 2023 como o seu primeiro modelo a bateria, vai, afinal, chegar ao mercado como híbrido plug-in. O verdadeiro elétrico só deverá surgir depois de 2030.

O plano que já mudou três vezes

O Lanzador nasceu em 2023, no Monterey Car Week, como um concept 2+2 totalmente elétrico e destinado a ser a quarta linha de modelos da Lamborghini. Três anos depois, quase nada desse plano se mantém.

O diretor de produto do Urus e do Lanzador, Stefano Cossalter, confirmou à What Car? que a versão de produção vai usar um sistema híbrido plug-in, muito provavelmente derivado do V8 biturbo de 4.0 litros já usado no Urus PHEV.

Segundo Cossalter, o carro só deverá chegar ao mercado no final da década.

Esta é já a terceira vez que a Lamborghini recua nos planos para o Lanzador. Em julho de 2025, o diretor-executivo, Stephan Winkelmann, admitia um "achatamento" na curva de aceitação dos elétricos, com a data de produção a cair de 2028 para 2029.

Em fevereiro deste ano, a marca acabou por cancelar oficialmente o Lanzador 100% elétrico, com Winkelmann a chamar ao desenvolvimento de um elétrico puro um "hobby caro".

"Falta a emoção"

Enquanto Winkelmann apontava os custos, Cossalter foca-se no próprio produto, indo mais longe do que a marca alguma vez tinha ido publicamente.

Houve pouca ou nenhuma aceitação por parte dos nossos clientes. Não havia interesse; não estavam dispostos a comprar um carro elétrico.

Afirmou Cossalter, explicando que a marca acredita que, "neste momento, a tecnologia ainda não é suficientemente madura".

O responsável reconhece que um elétrico consegue entregar "muita precisão, muita potência, muito binário", mas considera que ainda falta a componente emocional.

O carro é realmente rápido, mas não é emocional. Falta completamente a emoção.

Disse Cossalter, confirmando ainda que não há planos para um Urus elétrico, pelo que o SUV vai continuar a ser o único da gama, e que o desenvolvimento de tecnologia elétrica continua a decorrer nos bastidores, nomeadamente ao nível da química das células e do software.

De qualquer forma, qualquer Lamborghini totalmente elétrico só deverá aparecer depois de 2030.