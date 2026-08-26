PplWare Mobile

Táxis já podem operar como TVDE a partir de 1 de setembro!

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. jojka says:
    26 de Agosto de 2026 às 09:54

    O srs dos taxis ainda não perceberam que as pessoas não querem carros caracterizados e com 20 anos a cheirar a vinho. Espero que dê para ver nas aplicações que é um taxi, para recusa-lo.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      26 de Agosto de 2026 às 10:14

      Olha que não, tenho um familiar a trabalhar numa central de taxis e recebe mais de 600 chamadas por turno só ela, também tinha essa ideia, mas aparentemente ainda há muita gente que prefere o taxi.
      Duvido é que o Zé taxista queira trabalhar assim, com tudo declarado e sem conseguir por a unha na carteira do cliente.

      Responder
    • gFan says:
      26 de Agosto de 2026 às 11:20

      Não sei o que será pior! Ultimamente só tenho apanhado TVDE’s a cheirar a caril, e motoristas que nem Português sabem falar.

      Venha o diabo e escolha!

      Responder
  2. Max says:
    26 de Agosto de 2026 às 11:09

    Três perguntas ao Gemini sobre as questões fulcrais.
    P1 – Os taxis a atuar como TVDE mantêm o acesso à faixa BUS?
    R: “Não. De acordo com a nova legislação, enquanto o táxi estiver a operar ativamente no regime de TVDE (ou seja, a realizar viagens solicitadas através das plataformas digitais), fica proibido de circular nas faixas BUS.”
    P2 – Um táxi pode apanhar um cliente na via pública e começar um serviço como TVDE?
    Não. Um táxi não pode apanhar um cliente que o mande parar na rua (a chamada angariação ou “passagem” na via pública) e iniciar essa viagem sob o regime de TVDE.
    P3 – Um táxi pode estar estacionado numa prça de táxis e receber um serviço como TVDE?
    Um táxi não pode aceitar um passageiro na praça de táxis e iniciar o serviço como TVDE. Mas pode ter o telemóvel ligado e ser contratado pel central de TVDE que lhe atribui um serviço.
    Isto trás grandes problemas de fiscalização. E se já avia raia entre os taxistas e os TVDE, agora vai haver uns com os outros.
    Pelas três questões acima percebe-se-se por que é que as associações de taxistas estavam contra a legislação – e as de TVDE também.
    E no entanto o governo avançou com ela, não se percebe porquê. Parece o escuteiro que pega no braço da velhinha: “Deixe-me ajudá-la a atravessar a rua”. E ela: “Mas eu não quero!”. “Quer, quer por que eu tenho que cumprir a minha boa ação diária …”

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube