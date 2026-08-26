Táxis já podem operar como TVDE a partir de 1 de setembro!
O setor dos transportes em Portugal prepara-se para uma mudança histórica já no início do próximo mês. A nova legislação, recentemente oficializada, abre caminho para que os táxis tradicionais possam prestar serviços através das plataformas eletrónicas de TVDE. Esta medida entra em vigor oito anos após a primeira regulamentação do mercado.
Para aproveitarem esta oportunidade, os profissionais do setor do táxi terão de cumprir todos os requisitos técnicos e operacionais exigidos aos veículos TVDE. Além disso, a integração exige a inscrição formal numa das plataformas devidamente licenciadas a operar no território nacional. A convergência entre os dois modelos de transporte passa assim a ser uma realidade no terreno.
O que muda nas tarifas e interior dos veículos?
A nova regulamentação traz também alterações profundas na forma como as viagens são cobradas e monitorizadas. Entre os principais destaques surge o fim do limite máximo aplicado às tarifas dinâmicas, permitindo uma maior flexibilidade nos preços praticados em momentos de elevada procura. Por outro lado, a atualização do regime tarifário específico dos táxis só entrará em vigor a 1 de outubro.
A segurança e a visibilidade comercial também foram revistas pelo legislador. Os veículos TVDE passam a poder integrar sistemas de videogravação no seu interior para reforçar a proteção de motoristas e passageiros. Adicionalmente, cai por terra a anterior proibição de publicidade exterior, abrindo portas a novas fontes de rendimento para estes operadores.
Contestação no Tribunal Constitucional
O controlo da atividade será agora muito mais rigoroso graças à criação de uma plataforma eletrónica sob a alçada do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). O sistema partilhará informação crítica com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Autoridade Tributária, Segurança Social e forças de segurança, combatendo a prestação irregular de serviços.
Apesar do avanço do diploma, a contestação no setor tradicional mantém-se acesa. Várias estruturas representativas do setor do táxi manifestaram desacordo face à acumulação de regimes e preparam-se para solicitar a fiscalização de eventuais inconstitucionalidades junto do Tribunal Constitucional. O argumento central aponta para distorções de concorrência e desigualdades operacionais.
Com a contagem decrescente em curso para o arranque de setembro, utilizadores e motoristas aguardam com expectativa o impacto real destas alterações no dia a dia da mobilidade urbana em Portugal.
O srs dos taxis ainda não perceberam que as pessoas não querem carros caracterizados e com 20 anos a cheirar a vinho. Espero que dê para ver nas aplicações que é um taxi, para recusa-lo.
Olha que não, tenho um familiar a trabalhar numa central de taxis e recebe mais de 600 chamadas por turno só ela, também tinha essa ideia, mas aparentemente ainda há muita gente que prefere o taxi.
Duvido é que o Zé taxista queira trabalhar assim, com tudo declarado e sem conseguir por a unha na carteira do cliente.
Não sei o que será pior! Ultimamente só tenho apanhado TVDE’s a cheirar a caril, e motoristas que nem Português sabem falar.
Venha o diabo e escolha!
Três perguntas ao Gemini sobre as questões fulcrais.
P1 – Os taxis a atuar como TVDE mantêm o acesso à faixa BUS?
R: “Não. De acordo com a nova legislação, enquanto o táxi estiver a operar ativamente no regime de TVDE (ou seja, a realizar viagens solicitadas através das plataformas digitais), fica proibido de circular nas faixas BUS.”
P2 – Um táxi pode apanhar um cliente na via pública e começar um serviço como TVDE?
Não. Um táxi não pode apanhar um cliente que o mande parar na rua (a chamada angariação ou “passagem” na via pública) e iniciar essa viagem sob o regime de TVDE.
P3 – Um táxi pode estar estacionado numa prça de táxis e receber um serviço como TVDE?
Um táxi não pode aceitar um passageiro na praça de táxis e iniciar o serviço como TVDE. Mas pode ter o telemóvel ligado e ser contratado pel central de TVDE que lhe atribui um serviço.
Isto trás grandes problemas de fiscalização. E se já avia raia entre os taxistas e os TVDE, agora vai haver uns com os outros.
Pelas três questões acima percebe-se-se por que é que as associações de taxistas estavam contra a legislação – e as de TVDE também.
E no entanto o governo avançou com ela, não se percebe porquê. Parece o escuteiro que pega no braço da velhinha: “Deixe-me ajudá-la a atravessar a rua”. E ela: “Mas eu não quero!”. “Quer, quer por que eu tenho que cumprir a minha boa ação diária …”
Correção: Isto – traz – grandes problemas de fiscalização.