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Táxis com preços novos: conheça todas as mudanças!

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. David Guerreiro says:
    18 de Junho de 2026 às 15:51

    Deveria existir uma taxa de combustível variável conforme o preços dos combustíveis. Seria justo, pois os combustíveis podem subir bastante sem que o taxista possa aumentar a viagem.

    Responder
    • says:
      18 de Junho de 2026 às 16:07

      Os taxistas que se modernizem e modernizem os seus sistemas. O “sistema” é mau mas porque os taxistas também não querem mudar (porque lhes interessa). Já quase só operam nas províncias porque nas cidades há outras formas bem mais práticas e bem mais baratas. Ainda no ano passado fiz uma viagem de taxi em Lisboa, 12 euros e tal, paga a dinheiro e o taxista a torcer o nariz à fatura. Na volta fui de Bolt, 9 euros, tudo registado na app e muito mais rápido. E em nenhuma das viagens houve grande trânsito (até houve mais na viagem de bolt). Será que o taxista me foi levar a dar a volta ao bilhar grande para cobrar mais uns tustes? Além de que com as apps temos sempre uma noção do quanto vamos gastar.

      Responder
      • David Guerreiro says:
        18 de Junho de 2026 às 16:23

        Não sei se sabe, mas não é o taxista que decide os preços… Há muitas pessoas que usam táxis, porque primeiro podem apanhar os mesmos numa praça de táxis sem usar telefone, e depois porque não sabem usar Uber ou Bolt. Não esquecer que Portugal é um país com uma grande população idosa e também muitos de baixa literacia. Há 2 semanas pedi um Bolt às 9:30 da manhã, os motoristas recusavam todos. Acabei por desistir eu.

        Responder
      • B@rão Vermelho says:
        18 de Junho de 2026 às 16:30

        @Zé, tenho um familiar que está a trabalhar numa rádio Taxi em Lisboa e que chega a atender 600 chadas por turno, eu também pensava que estava em desuso mas aparentemente não.
        Os Taxista são iguais em todo o mundo, trafulhas de criar bicho. 🙂 🙂 🙂

        Responder
        • Nome says:
          18 de Junho de 2026 às 17:16

          Infelizmente é verdade, não são todos mas uma larga maioria são. Se identificarem que a pessoa não é da zona ou é de fora de país, fazem quase “trajetos turisticos”, se souberem de existência de obstruções nas vias e/ou obras em determinados sitios no caminho do destino, não os evitam, seguem propositadamente. Sei disso porque já me tentaram “comer de cebolada” fiz de conta que era da outra ponta do país e o gajo tentou dar a volta ao Porto, mas eu não permiti. O gajo além de se tornar arrogante e mal educado daí para a frente, não queria no fim passar fatura. Eu só disse “muito bem, então eu não saio enquanto não chegar a polícia para resolver” e que remédio teve senão passar a FT.

          Tirei toda a identificação do carro e dele e apresentei reclamação no livro de reclamações online, estou a aguardar o feedback dessa reclamação.

          Se eu tivesse tempo e dinheiro, apresentava era queixa criminal mas, infelizmente, não tenho nem tempo nem dinheiro para tal.

          Responder

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