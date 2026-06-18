Táxis com preços novos: conheça todas as mudanças!
Novo regulamento da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) elimina os suplementos por transporte de bagagem e introduz uma nova fórmula de cálculo das viagens para os táxis. Saiba tudo o que muda!
Em breve, os táxis em Portugal passarão a aplicar um modelo tarifário diferente do atual. Apesar de a entrada em vigor estar inicialmente prevista para amanhã, sexta-feira (19), a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) esclareceu que a aplicação do novo regime tarifário foi adiada por mais 60 dias.
O novo sistema elimina todos os suplementos hoje cobrados aos passageiros, incluindo o da bagagem, com uma única excepção: o suplemento de chamada, que se mantém fixado em 80 cêntimos.
As novas regras foram aprovadas pela AMT e trazem uma fórmula de cálculo do preço das viagens mais simples, baseada em três variáveis, segundo o Artigo 6.º do regulamento:
- Uma bandeirada de dois euros;
- A distância percorrida;
- O tempo de viagem.
Além de o preço base de todas as viagens diminuir de 3,25 para dois euros, o valor por hora e por quilómetro estarão indexados ao salário mínimo e à inflação (Artigo 8.º), respetivamente.
Fim das penalizações entre concelhos
Outra das alterações introduzidas pelo novo regulamento tem que ver com as viagens interconcelhias.
Com o novo regulamento, deixam de existir penalizações associadas à passagem entre diferentes áreas tarifárias, uma medida que a AMT espera que ajude a reduzir as assimetrias de preços entre municípios e a garantir maior equidade entre viagens de ida e de volta.
Mais transparência e mais modernidade do setor
Segundo a AMT, o objetivo desta reforma é tornar os preços das viagens de táxi mais transparentes e previsíveis para quem viaja.
Ao simplificar a fórmula de cálculo, o regulador pretende ainda facilitar o desenvolvimento de aplicações e ferramentas digitais capazes de estimar antecipadamente o valor a pagar.
Até agora, esta intenção era mais complicada devido à multiplicidade de suplementos em vigor.
Apesar das vantagens anunciadas, a própria AMT reconhece que esta mudança pode resultar em aumentos tarifários para os passageiros.
Para evitar subidas descontroladas, foi definido um limite máximo de 9% para a atualização das tarifas durante o primeiro ano de aplicação do novo modelo.
Entretanto, os representantes do setor consideram as novas regras prejudiciais e prometem avançar com contestação ao modelo agora aprovado pela AMT.
Deveria existir uma taxa de combustível variável conforme o preços dos combustíveis. Seria justo, pois os combustíveis podem subir bastante sem que o taxista possa aumentar a viagem.
Os taxistas que se modernizem e modernizem os seus sistemas. O “sistema” é mau mas porque os taxistas também não querem mudar (porque lhes interessa). Já quase só operam nas províncias porque nas cidades há outras formas bem mais práticas e bem mais baratas. Ainda no ano passado fiz uma viagem de taxi em Lisboa, 12 euros e tal, paga a dinheiro e o taxista a torcer o nariz à fatura. Na volta fui de Bolt, 9 euros, tudo registado na app e muito mais rápido. E em nenhuma das viagens houve grande trânsito (até houve mais na viagem de bolt). Será que o taxista me foi levar a dar a volta ao bilhar grande para cobrar mais uns tustes? Além de que com as apps temos sempre uma noção do quanto vamos gastar.
Não sei se sabe, mas não é o taxista que decide os preços… Há muitas pessoas que usam táxis, porque primeiro podem apanhar os mesmos numa praça de táxis sem usar telefone, e depois porque não sabem usar Uber ou Bolt. Não esquecer que Portugal é um país com uma grande população idosa e também muitos de baixa literacia. Há 2 semanas pedi um Bolt às 9:30 da manhã, os motoristas recusavam todos. Acabei por desistir eu.
@Zé, tenho um familiar que está a trabalhar numa rádio Taxi em Lisboa e que chega a atender 600 chadas por turno, eu também pensava que estava em desuso mas aparentemente não.
Os Taxista são iguais em todo o mundo, trafulhas de criar bicho. 🙂 🙂 🙂
Infelizmente é verdade, não são todos mas uma larga maioria são. Se identificarem que a pessoa não é da zona ou é de fora de país, fazem quase “trajetos turisticos”, se souberem de existência de obstruções nas vias e/ou obras em determinados sitios no caminho do destino, não os evitam, seguem propositadamente. Sei disso porque já me tentaram “comer de cebolada” fiz de conta que era da outra ponta do país e o gajo tentou dar a volta ao Porto, mas eu não permiti. O gajo além de se tornar arrogante e mal educado daí para a frente, não queria no fim passar fatura. Eu só disse “muito bem, então eu não saio enquanto não chegar a polícia para resolver” e que remédio teve senão passar a FT.
Tirei toda a identificação do carro e dele e apresentei reclamação no livro de reclamações online, estou a aguardar o feedback dessa reclamação.
Se eu tivesse tempo e dinheiro, apresentava era queixa criminal mas, infelizmente, não tenho nem tempo nem dinheiro para tal.