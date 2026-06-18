Táxis com preços novos: conheça todas as mudanças!

Novo regulamento da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) elimina os suplementos por transporte de bagagem e introduz uma nova fórmula de cálculo das viagens para os táxis. Saiba tudo o que muda!

Em breve, os táxis em Portugal passarão a aplicar um modelo tarifário diferente do atual. Apesar de a entrada em vigor estar inicialmente prevista para amanhã, sexta-feira (19), a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) esclareceu que a aplicação do novo regime tarifário foi adiada por mais 60 dias.

O novo sistema elimina todos os suplementos hoje cobrados aos passageiros, incluindo o da bagagem, com uma única excepção: o suplemento de chamada, que se mantém fixado em 80 cêntimos.

As novas regras foram aprovadas pela AMT e trazem uma fórmula de cálculo do preço das viagens mais simples, baseada em três variáveis, segundo o Artigo 6.º do regulamento:

Uma bandeirada de dois euros; A distância percorrida; O tempo de viagem.

Além de o preço base de todas as viagens diminuir de 3,25 para dois euros, o valor por hora e por quilómetro estarão indexados ao salário mínimo e à inflação (Artigo 8.º), respetivamente.

Fim das penalizações entre concelhos

Outra das alterações introduzidas pelo novo regulamento tem que ver com as viagens interconcelhias.

Com o novo regulamento, deixam de existir penalizações associadas à passagem entre diferentes áreas tarifárias, uma medida que a AMT espera que ajude a reduzir as assimetrias de preços entre municípios e a garantir maior equidade entre viagens de ida e de volta.

Mais transparência e mais modernidade do setor

Segundo a AMT, o objetivo desta reforma é tornar os preços das viagens de táxi mais transparentes e previsíveis para quem viaja.

Ao simplificar a fórmula de cálculo, o regulador pretende ainda facilitar o desenvolvimento de aplicações e ferramentas digitais capazes de estimar antecipadamente o valor a pagar.

Até agora, esta intenção era mais complicada devido à multiplicidade de suplementos em vigor.

Apesar das vantagens anunciadas, a própria AMT reconhece que esta mudança pode resultar em aumentos tarifários para os passageiros.

Para evitar subidas descontroladas, foi definido um limite máximo de 9% para a atualização das tarifas durante o primeiro ano de aplicação do novo modelo.

Entretanto, os representantes do setor consideram as novas regras prejudiciais e prometem avançar com contestação ao modelo agora aprovado pela AMT.