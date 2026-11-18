A Waymo suspendeu as viagens em autoestradas em todos os Estados Unidos, depois de o regulador da Califórnia considerar que os seus táxis autónomos põem em risco a segurança pública. Os veículos entraram repetidamente em zonas de obras ativas.

Waymo travada nas autoestradas

O departamento de veículos motorizados da Califórnia (DMV) impôs as restrições a 11 de novembro, mas só as divulgou nesta terça-feira. Duas situações pesaram na decisão. Três veículos da Waymo entraram numa zona de obras ativa na US-101, perto de Burlingame, e outro episódio envolveu viaturas da polícia rodoviária da Califórnia em São Francisco.

Para o DMV, as viagens em autoestradas representam um “perigo iminente para a segurança pública”.

O regulador sublinha que as entradas em zonas de obras se repetiram, apesar de uma restrição anterior e de correções aplicadas após incidentes semelhantes a 18 de maio de 2026. Nessa altura, a Waymo parou as autoestradas sem indicar um motivo. Publicações nas redes sociais mostravam os táxis a passar por cones e a ter dificuldades em zonas de obras.

A empresa regressou às autoestradas em julho, depois de atualizar o software para melhorar o desempenho junto de obras. Passados alguns meses, o DMV voltou a impor restrições.

O que diz a Waymo?

A Waymo cumpriu a ordem e impediu o acesso a autoestradas em todos os mercados onde opera, também fora da Califórnia. A empresa tem serviço comercial em 15 cidades norte-americanas. O DMV só levantará a restrição quando a empresa demonstrar que tomou medidas corretivas eficazes.

A porta-voz Dana Gallagher garante que os episódios na US-101 não causaram feridos nem colisões. O serviço nas ruas das cidades continua, com mais de meio milhão de viagens por semana. Segundo a empresa, está a trabalhar com o DMV e outras autoridades para retomar as autoestradas.

A Waymo começou a oferecer viagens em autoestradas no final de 2025, e a funcionalidade tornou-se central na expansão. Permite ligar passageiros a aeroportos e a destinos distantes com mais eficiência. Na região de São Francisco, onde o serviço chega até ao Silicon Valley, trajetos que demoravam 45 minutos ou mais de uma hora ficaram bem mais curtos.

Os episódios indicam que as zonas de obras, onde há trabalhadores, veículos e equipamento, continuam a ser um desafio por resolver para os táxis sem condutor.

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