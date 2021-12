Táxi Tesla Model 3 provoca acidente fatal em Paris

A G7 é a maior cadeia de táxis de Paris que, depois de um dos seus carros Tesla ter provocado um acidente fatal, retirou da sua frota o Model 3.

Segundo informações, o acidente na capital francesa causou uma morte e vários feridos após o carro ter alegadamente acelerado sozinho.

Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas, depois que um taxista ter perdido o controlo do seu veículo. Segundo o condutor, o carro terá acelerado sozinho.

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação ao acidente, com suspeitas de homicídio involuntário e danos não intencionais.

Conforme é sabido, os modelos Tesla têm uma opção de piloto automático, que é suposto dar assistência à condução. A empresa já negou qualquer problema técnico com o veículo em questão, informou a "BBC".

Suspensão poderá afetar os táxis de Paris

Yann Ricordel citou a Tesla, alegando na segunda-feira que uma investigação inicial havia descartado uma disfunção técnica do veículo. O executivo da empresa G7 disse que o condutor tentou travar, mas o carro acelerou.

Não ficou claro se o carro estaria com o piloto automático ativado. Contudo, a empresa disse que irá suspender o uso de 37 carros Tesla Model 3 existentes na sua frota até que uma investigação policial sobre o caso seja concluída.

A Tesla recolhe dados detalhados dos sensores e câmaras dos seus veículos e já usou estes dados no passado para contestar as alegações de que os acidentes foram causados ​​por algum defeito nas suas tecnologias.

Já no início deste ano, as autoridades americanas abriram uma investigação sobre o sistema de condução dos elétricos da empresa de Elon Musk. Isto depois de onze acidentes desde 2018 com veículos de emergência.