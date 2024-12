Taxas do ISP por litro do gasóleo e gasolina vão subir! Saiba quanto…

O ano de 2025 está quase aí e com ele chegam algumas subidas. Tal como referimos recentemente, o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) no litro de gasolina e do gasóleo vai subir já a partir de 1 de janeiro, compensando a descida da taxa de carbono em 2025.

ISP sobre cerca de 3 cêntimos

As portarias com os novos valores das taxas unitárias do ISP e da taxa de carbono foram publicadas hoje em Diário da República.

Segundo a informação hoje divulgada na Portaria n.º 355-A/2024/1, de 27 de dezembro, a taxa de carbono vai descer para os 67,395 euros por tonelada em 2025, recuando face ao valor de 2024 – que foi fixado em 83,524 euros, mas que, após vários descongelamentos, ficou nos 81 euros.

Cerca de três cêntimos é precisamente o valor da subida das taxas unitárias do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), segundo a Portaria n.º 355-B/2024/1, de 27 de dezembro. Estas avançam dos atuais 0,45036 cêntimos por litro para 0,48126 cêntimos por litros. Relativamente ao gasóleo, a taxa unitária do ISP avança dos atuais 0,30354 cêntimos por litro para 0,33721 cêntimos por litro.

O ISP é um dos impostos especiais de consumo previstos na lei. É aplicado à gasolina e ao gasóleo, mas também a outros produtos, petrolíferos e energéticos, hidrocarbonetos e eletricidade.