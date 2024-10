Taxas da UE: fabricantes chinesas poderão mais do que duplicar a produção no estrangeiro

Com a imposição de taxas sobre os seus carros elétricos produzidos na China pela União Europeia (UE), as fabricantes de automóveis chinesas poderão mais do que duplicar a sua capacidade de produção no estrangeiro.

De acordo com a Bloomberg, as fabricantes de automóveis chinesas poderão mais do que duplicar a sua capacidade de produção no estrangeiro, por forma a superar as taxas aduaneiras e satisfazer a procura crescente nos mercados emergentes.

À medida que o mercado de veículos elétricos na China se satura, o aumento da concorrência interna e o excesso de capacidade estão a empurrar as marcas chinesas de veículos elétricos para o estrangeiro, na procura de novos mercados em crescimento.

As exportações e a montagem knockdown - em que as peças-chave dos automóveis são fabricadas na China e, depois, enviadas para o estrangeiro para serem montadas - têm sido a abordagem tradicionalmente adotada pelas fabricantes de automóveis chinesas para explorar os mercados estrangeiros.

Contudo, com as taxas por parte dos Estados Unidos e da UE, os investimentos na produção integral podem aumentar.

Fabricantes chinesas estão a expandir-se

As fabricantes de automóveis chinesas construíram e colocaram em funcionamento fábricas de produção em nove países, com uma capacidade de produção anual de 1,2 milhões de veículos a partir de 2023.

Até 2026, segundo a Bloomberg, esse número deverá mais do que duplicar para 2,7 milhões de unidades em mais de uma dúzia de países, se os planos das empresas forem cumpridos a tempo.

Relativamente à Europa, exemplificando, a BYD está a construir uma fábrica na Hungria e anunciou planos para outra na Turquia, que lhe dá acesso à UE. A Polónia, que tem acordos com fornecedores chineses de baterias, está, também, a tornar-se popular entre as fabricantes chinesas de veículos elétricos.

Enquanto Espanha e Itália procuram investimentos chineses, a Geely, a Dongfeng e a Xpeng procuram locais para a construção de uma fábrica na Europa.