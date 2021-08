Sygic: Rival do Google Maps traz uma inovação para os serviços de Mapas

As aplicações de navegação estão a evoluir rapidamente para lá do seu conceito padrão. Isto é, estes serviços estão mais completos e complexos, trazendo ao utilizador muitos mais recursos do que a simples orientação que supostamente o leva do ponto A ao ponto B. Mas a Sygic foi mais além.

O rival do Google Maps, o serviço de navegação Sygic, traz algo que pode ser uma fator determinante na escolha do utilizador.

Quando referimos que os sistemas de mapas, nos smartphones, estão muito evoluídos, queremos mesmo dizer que oferecem um conjunto incrível de opções e funcionalidades.

Aliás, nesta pandemia, vimos a Google e a Apple, por exemplo, a dar indicações sobre o número de pessoas nas lojas, sobre unidades de rastreamento à COVID-19 e muito mais. São ferramentas completamente diferentes daquilo que inicialmente nos mostraram.

Se estivermos com atenção, o Google Maps evoluiu tanto que já mais parece uma rede social de orientação: sugestões de estabelecimentos, locais de combustível, pontos de interesse, e muito mais.

Sygic lança um seguro de viagem com cobertura COVID-19

A Sygic, uma das empresas que tem investido muito em software de navegação, encontrou uma maneira muito útil de melhorar as suas soluções móveis: adicionar suporte de seguro de viagem para condutores em países europeus.

Por outras palavras, os utilizadores que usam o serviço Sygic GPS Navigation, para além das instruções para conduzir até um destino definido, agora podem obter um seguro de viagem diretamente da aplicação, com todo o processo a ser concluído em questão de minutos.

Mas há mais novidades. O seguro é ativado imediatamente após o pagamento, portanto, em teoria, não há mais nada de que o utilizador precise para estar seguro durante as suas férias ou viajem a um país europeu.

A Sygic oferece vários tipos de seguro de viagem e o serviço é oferecido em parceria com a Union. Estão habilitados a subscrever este seguro não apenas os que possuem uma assinatura premium, mas também os utilizadores gratuitos.

Portanto, praticamente qualquer pessoa que use o Sygic GPS Navigation agora pode obter um seguro de viagem da aplicação, contanto que o use para navegação no Velho Continente.

Infelizmente para utilizadores do iPhone, o novo recurso ainda não está disponível na versão iOS do Sygic GPS Navigation. Assim, para já pelo menos, esta oferta está apenas disponível exclusivamente na aplicação Android.

A Sygic diz que já está a trabalhar para trazer esta opção para os iPhones neste verão.

Que tipo de seguros existem?

A aplicação Sygic oferece três tipos de seguros:

Seguro de viagem de curto prazo;

Seguro de viagem de curto prazo com seguro COVID-19;

Seguro de viagem de longo prazo (anual).

Na página da empresa está descrita toda a orgânica e coberturas contempladas por este tipo de seguro.