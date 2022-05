Suzaku, o cargueiro autónomo que fez uma viagem de 800 km sem nenhuma colisão

Carros, aviões e agora barcos começam a mostrar as suas capacidades de navegação sem o ser humano estar aos comandos... fisicamente falando, claro! O caso mais recente, um cargueiro autónomo, operado pela empresa israelita Orca AI, completou uma viagem de 790 km pela baía de Tóquio, no Japão, sem intervenção humana em 99% do trajeto.

O mais admirável foi que durante a jornada, o navio conseguiu evitar, sem assistência humana, entre 400 e 500 colisões. O vídeo é muito interessante.

Navios autónomos evitam erros humanos

O "primeiro" navio de carga comercial autónomo do mundo completou com sucesso uma viagem de cerca de 800 km nas águas congestionadas da Baía de Tóquio, viajando sem intervenção humana durante 99% da viagem. O navio de 750 toneladas brutas foi alimentado pela Orca AI, cujo software ajudou o navio a evitar centenas de colisões de forma autónoma.

A Orca AI é uma empresa de Israel, fundada em 2018, que desenvolve soluções de navegação inteligentes, prevenindo colisões e salvando vidas. Segundo a empresa, as suas tecnologias asseguram a segurança em vias navegáveis e águas profundas, removendo da equação os erros causados pelo homem.

A empresa procura fazer a ponte entre os navios que navegam no mar e os serviços costeiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para assegurar que as companhias de navegação mantêm a sua carga segura e eficiente.

Em simultâneo, a tecnologia permite que os cargueiros sejam de facto autónomos.

Em setembro do ano passado, a Orca AI fechou uma parceria com o grupo japonês NYK (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) para testar a sua tecnologia autónoma numa viagem realizada num cargueiro. A jornada, que também teve apoio da organização sem fins lucrativos Nippon Foundation, foi utilizada como um teste para apoiar o avanço das viagens marítimas autónomas.

No vídeo abaixo, é possível ver como a IA da tecnologia foi utilizada no Suzaku.

Sistema com 18 câmaras a bordo e visão 360.º fornece navegação autónoma

O sistema de navegação da Orca AI foi configurado para funcionar como um “vigia humano”. Segundo a empresa, o sistema fornece, a partir de 18 câmaras a bordo, deteção, monitorização, classificação e estimativa de alcance da embarcação em tempo real, com uma visão de 360.º, dia e noite.

Os algoritmos da Orca AI são alimentados por IA e machine learning construídos de acordo com dados recolhidos do cargueiro um ano antes da viagem. Esta experiência ajudou o software a identificar alvos no complexo ambiente da baía de Tóquio.

A informação recebida em tempo real foi seguida com atenção no centro de operações da frota na capital japonesa, a centenas de quilómetros de distância.