A Denza levou o SUV híbrido plug-in B5 ao aeródromo de Dunsfold, no Reino Unido, onde repetiu o marco do Volkswagen Touareg com um desafio adicional: rebocar o avião com apenas duas rodas, na última de três passagens, em modo elétrico.

A Denza, marca premium do grupo BYD, usou o Bao 5 (também designado B5) para rebocar um Boeing 747-400 com cerca de 180 toneladas, num teste realizado no aeródromo de Dunsfold, em Surrey, no Reino Unido. O avião, que deixou o serviço ativo em 2020, mantém os motores e o interior, e a prova repete uma demonstração feita no mesmo local, em 2006, quando um Touareg V10 TDI rebocou um 747-200 de 155 toneladas ao longo de cerca de 150 metros.

Na primeira passagem, o SUV da marca da BYD usou as quatro rodas. Na segunda, foi retirada uma roda e acrescentados 2000 kg de lastro, e na terceira ficaram apenas duas rodas, com 4500 kg de lastro. A BYD indica que, nesta configuração final, cada roda correspondia a 90.000 kg de massa rebocada. O conjunto das três passagens totalizou 1600 metros, incluindo as paragens para filmagens e para a remoção das rodas, e o condutor foi sempre o técnico sénior da BYD UK, de nome Mark Gallifant. A experiência foi feita sobre uma pista molhada.

A 180-tonne (396,000-lb) aircraft. A wet runway. Two wheels. We removed one wheel from the DENZA BAO 5 (B5)—and then a second. Set to pure electric mode, it pulled the full load on three wheels, then just two. 90,000 kg (198,000 lb) per wheel. Behind the pull: the DMO Super Hybrid Off-Road platform and DiSus-P intelligent hydraulic body control system,backed by 120,000 engineers. CONQUER THE UNEXPECTED — BYD (@BYDCompany) November 18, 2026

Um carro de série, mas não totalmente inalterado

O veículo foi um Bao 5 Ultimate de especificação de série, com o sistema híbrido Dual Mode Off-road (DMO) no seu funcionamento normal. Para a demonstração, a equipa retirou os bancos dos passageiros para acomodar o lastro, montou pequenos estabilizadores em cada eixo para compensar as rodas em falta e instalou uma barra de reboque feita à medida. Segundo a Denza, as verificações após cada passagem não revelaram sinais de esforço excessivo na mecânica, no chassis ou nos pneus.

O sistema DMO combina um motor 1.5 turbo a gasolina de 150 cv com um motor elétrico em cada eixo, de 272 cv à frente e 388 cv atrás, a que se junta um terceiro motor que funciona como gerador. A potência total é de 544 cv e o binário máximo é de 760 Nm. A Denza afirma que o sistema envia o máximo binário possível às rodas motrizes, mesmo quando apenas duas estão em uso. A bateria Blade de 31,8 kWh (LFP) permite 90 km de autonomia elétrica em ciclo WLTP.

Apesar da curiosidade deste feito, a capacidade de reboque homologada do Bao 5 é de 2500 kg, pelo que o avião pesa cerca de 72 vezes mais. A Denza apresenta o resultado como o primeiro reboque de um avião com um automóvel de série sobre duas rodas e o primeiro de um 747 só com energia elétrica, mas trata-se de uma demonstração organizada pela fabricante, em piso plano e com barra rígida, que ilustra particularmente a tração e o binário disponíveis.

Leia também: