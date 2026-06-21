Suécia quer travar a chegada do Full Self-Driving da Tesla à Europa

A expansão do sistema Full Self-Driving (Supervised) da Tesla no continente europeu enfrenta um novo obstáculo regulatório. A Administração de Transportes da Suécia recomendou formalmente à União Europeia que vote contra a homologação desta tecnologia de condução autónoma supervisionada em todo o bloco comunitário.

Suécia quer travar a Tesla na Europa

A posição sueca é rígida e exige que a empresa liderada por Elon Musk desative por completo a funcionalidade que permite aos veículos ultrapassarem os limites de velocidade impostos por lei nas estradas do continente. A objeção detalhada pelas autoridades suecas consta de uma carta enviada diretamente ao Comité Técnico de Veículos a Motor da União Europeia.

No documento técnico enviado a Bruxelas, o regulador nórdico aponta as suas baterias para a funcionalidade Speed Offset. Esta ferramenta dá ao condutor a liberdade de configurar uma margem para que o próprio automóvel circule deliberadamente e por sua conta acima da velocidade máxima permitida na via de trânsito. Segundo o parecer formal emitido pelo organismo sueco, a autorização acarreta um risco severo.

As autoridades defendem que tal permissão iria minar tanto o quadro jurídico em vigor como os benefícios de segurança que todos esperam ter com a automação e evolução tecnológica dos veículos modernos. Face a este cenário, a entidade sueca recomenda de forma clara e inequívoca que o Comité vote contra a introdução no mercado caso esta característica não seja eliminada pela construtora de automóveis elétricos.

Em causa está o Full Self-Driving

Apesar de a Tesla já ter obtido anteriormente uma luz verde a nível individual em vários países, como é o caso dos Países Baixos, da Bélgica ou da Dinamarca, o processo a nível europeu é muito mais complexo. O regulador neerlandês lidera atualmente o pedido oficial de aprovação comunitária, mas a validação para todo o espaço europeu exige uma maioria qualificada por parte dos Estados-membros da União Europeia.

O problema para a fabricante ganha contornos mais sérios porque países vizinhos como a Finlândia e a Noruega partilham das mesmas preocupações suecas. Estes países têm levantado também dúvidas sobre o comportamento real do software sob condições meteorológicas extremas, nomeadamente na condução em estradas com gelo e neve espessa.

A aprovação à escala europeia assume um papel estratégico para a marca norte-americana. A Tesla procura impulsionar as suas vendas num mercado que está cada vez mais disputado por fabricantes de veículos elétricos rivais da China. Se a empresa não ceder nas exigências europeias e abdicar desta funcionalidade, o calendário planeado por Elon Musk poderá sofrer atrasos significativos.