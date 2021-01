Suda SA01: O carro elétrico que é um desastre na segurança

Como em tudo na vida, também nos carros é normal escolhermos o que aparentemente é bom (ou moderno) e, se possível, mais barato. No entanto, como também é normal dizer-se…”o barato às vezes sai caro”, mas o carro que apresentamos hoje nem é propriamente dos mais baratos e deixa muito a desejar.

Recentemente a Alemanha testou um carro elétrico chinês e os resultados foram simplesmente… desastrosos!

Como sabemos, a Alemanha é o país onde se fabrica uma boa parte dos veículos automóveis que circulam na Europa. É também na Alemanha que o incentivo para a compra de carros elétricos chega aos 9000 euros e por isso as vendas têm vindo a crescer.

Recentemente foi colocado à prova um carro elétrico chinês e os resultados foram demasiado maus no que diz respeito à segurança. A marca chama-se Suda e o veículo que foi testado foi o SA01. Este veículo elétrico tem por base o Suzuki SX4 de 2005. Aparentemente parece um carro normal, em formato de sedan e com linhas do Dacia Logan. Os interiores deixam um pouco a desejar, mas também por 10 mil euros não se pode pedir muito. Tem 109 cv (80 kW) , conseguindo atingir uma velocidade máxima de 134 km/h. De acordo com o ciclo WLTP, a autonomia é de 200 km de autonomia.

O veículo é comercializado na Alemanha por 19.390€, mas com os incentivos pode ter um valor final de 10 mil euros. Os especialistas alemães do Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) fizeram uma série de testes e os resultados foram catastróficos.

Suda SA01 é um desastre na segurança! Veja porquê….

Em pleno 2021, ainda existem carros a circular na Europa que não têm airbags, não tem controlo eletrónico de estabilidade e sistema de travagem antibloqueio (ABS). A título de comparação, os especialistas referem que “quando um Opel Corsa-e já se encontra parado, algo que acontece ao fim de 32,3 m, este veículo chinês passa por ele ainda a quase 50 km/h, e só para a fim de 41,8 metros).

Como se pode ver no vídeo, o Suda SA01 embateu a 64 km/h e os resultados são “trágicos”.