Stellantis suspende a produção do Fiat 500 elétrico devido à fraca procura

Na sequência do abrandamento global das vendas de veículos elétricos, a Stellantis decidiu suspender a produção do Fiat 500 EV.

A começar hoje, a suspensão da produção do Fiat 500e totalmente elétrico durará quatro semanas. O Fiat 500e é fabricado em Turim, na histórica fábrica de Mirafiori.

Conforme informação partilhada num comunicado, "a medida é necessária devido à atual falta de encomendas associada às profundas dificuldades sentidas no mercado europeu de veículos elétricos por todos os produtores, em particular os europeus".

As políticas divergentes em matéria de incentivos ecológicos resultaram, em parte, no abrandamento global das vendas de veículos elétricos. Por isso, as fabricantes de automóveis de todo o mundo precisaram de ajustar os seus planos.

A Stellantis assegurou que está "a trabalhar arduamente para gerir da melhor forma esta difícil fase de transição".

Como parte desses esforços, a empresa disse que está a investir 100 milhões de euros em Mirafiori, com o objetivo de conseguir uma bateria de maior desempenho. Além disso, planeia produzir uma versão híbrida do modelo elétrico 500, a começar entre 2025 e 2026.

Histórica fábrica da Fiat atravessa problemas

O complexo de Mirafiori está a sofrer uma profunda transformação, com o objetivo de se tornar um verdadeiro local de inovação e desenvolvimento global, uma escolha fundamental se quisermos enfrentar o desafio da transição para a mobilidade sustentável a que somos chamados.

Disse a Stellantis.

De facto, os sindicatos já têm pedido à Stellantis para revitalizar o local, onde a produção caiu nos últimos anos, introduzindo um novo carro barato e de alto volume na fábrica.

Com esta notícia da suspensão, a Fiat junta-se a um leque de fabricantes de automóveis que foram forçadas a ajustar os seus planos de eletrificação devido ao abrandamento das vendas de veículos elétricos.