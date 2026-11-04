Stellantis Mangualde: fábrica portuguesa produz 372 carros por dia e exporta 95% da produção

A unidade industrial da Stellantis em Mangualde é uma das referências da indústria automóvel portuguesa. Com cerca de 900 trabalhadores, produz diariamente 372 veículos e assegura uma parte significativa da produção automóvel nacional.

A fábrica da Stellantis em Mangualde, no distrito de Viseu, continua a afirmar-se como uma das unidades industriais mais importantes de Portugal. Os números ajudam a perceber a dimensão desta infraestrutura: são 900 trabalhadores, 372 veículos produzidos por dia e 95% da produção destinada aos mercados internacionais.

Os dados, apresentados recentemente, revelam também que a fábrica representa 27% da produção automóvel nacional. Outro indicador interessante é o peso dos fornecedores portugueses: 30% das peças automóveis têm origem em Portugal.

De Mangualde para a Europa: quatro marcas e vários modelos

A fábrica produz veículos para quatro marcas do grupo Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel e Fiat.

Entre os modelos fabricados encontram-se:

Peugeot Partner e Rifter;

Citroën Berlingo e Berlingo Van;

Opel Combo e Combo Life;

Fiat Doblò e Qubo.

A unidade produz versões comerciais e de passageiros, com motorizações térmicas e 100% elétricas, destinadas a diferentes mercados europeus.

A Stellantis Pro One acaba oficializou recentemente a chegada ao mercado da sua nova linha Smart Compact Van, uma solução pensada de raiz para profissionais e frotas, com forte cunho nacional. Produzidos na fábrica de Mangualde, os novos furgões compactos estreiam-se nas estradas portuguesas através de um tour europeu antes de iniciarem as entregas ainda este mês.

Uma fábrica com mais de 60 anos de história

A história da unidade industrial de Mangualde começou em 1962, sob a designação Citroën Lusitânia. A produção arrancou em 1964, com o icónico Citroën 2CV.

Ao longo das décadas, passaram pelas suas linhas de montagem vários modelos emblemáticos, incluindo o Citroën DS, Méhari, AX e Saxo.

Um dos momentos mais marcantes aconteceu a 27 de julho de 1990, quando saiu desta fábrica o último Citroën 2CV produzido no mundo.

Mais recentemente, a unidade voltou a fazer história. A 2 de setembro de 2026, alcançou a marca dos dois milhões de veículos produzidos. A viatura que assinalou este marco foi um Citroën ë-Berlingo Van 100% elétrico, destinado a um cliente da região de Leiria.

A aposta na mobilidade elétrica

A transformação tecnológica da fábrica ganhou particular importância em outubro de 2024, quando Mangualde se tornou a primeira unidade industrial portuguesa a produzir, em grande série, veículos de passageiros e comerciais ligeiros 100% elétricos.

Este processo representou um investimento de 119 milhões de euros, no âmbito da agenda mobilizadora GreenAuto.

A produção elétrica obrigou a uma transformação das instalações, incluindo a criação de uma linha de montagem de baterias e a formação especializada dos trabalhadores.

A fábrica dispõe ainda de um CustomFit Center, dedicado à transformação e personalização de veículos diretamente no processo industrial.

Com mais de seis décadas de atividade, dois milhões de veículos produzidos e uma forte presença nos mercados internacionais, a Stellantis Mangualde demonstra a relevância da indústria automóvel portuguesa e o papel que a região Centro continua a desempenhar na economia nacional.