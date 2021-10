Stellantis anunciou uma rede de carregadores para elétricos na Europa

A disponibilidade de uma rede de carregamento robusta e fiável tornou-se num elemento essencial para a expansão da mobilidade elétrica. Contudo, a resposta das marcas não tem sido positiva, pelo que a escassez de pontos de carga ainda é uma realidade. Nesse sentido, a Stellantis deu a conhecer um novo projeto.

Então, o grupo anunciou que vai criar uma extensa rede de carregamento de carros elétricos, na Europa.

Com o incentivo à compra de carros elétricos, um dos maiores entraves mencionados é o (insuficiente) alcance dos modelos disponíveis, promovido também pela escassez de pontos de carga. Apesar de conhecerem o problema, muitas fabricantes não os desenvolvem, justificando que a sua tarefa prende-se com a produção de carros.

No entanto, para que a mobilidade elétrica possa ser uma realidade, é necessário garantir que os condutores têm à sua disposição uma robusta infraestrutura de carregamento. Dessa forma, as fabricantes asseguram que os condutores não ficam ‘pelo caminho’ durante uma viagem realizada com um carro elétrico.

Nesse sentido, a Stellantis percebeu que a venda e manutenção de carros elétricos, só por si, não terá futuro, por todas as exigências inerentes. Então, anunciou que vai criar uma extensa rede de carregamento de carros elétricos pública, para dar resposta aos condutores, na Europa.

O grupo deu a conhecer os seus planos de lançamento de uma rede na Europa em parceria com a TheF Charging. Assim, juntas procurarão criar uma nova rede pública, na Europa, complementando outras que já existem, como a IONITY.

Embora ainda seja um projeto embrionário, o objetivo da Stellantis passa por conseguir ter 15.000 pontos de carga ativos entre 2021 e 2025. A rede de carregamento incluirá pontos rápidos e lentos, a ser instalados em locais como centros urbanos, instituições públicas (como hospitais e escolas), centros de transportes (como aeroportos, estações ferroviárias, portos), instalações de lazer (como centros desportivos e de bem-estar, hotéis, restaurantes), e pontos de venda.

Sendo aberta, a rede de carregamento do grupo Stellantis estará disponível para qualquer marca e modelo de carro elétrico. Ainda assim, os clientes do grupo terão acesso a “condições exclusivas”.

A instalação da rede iniciar-se-á no final deste ano, em Itália. Posteriormente, será alargada para outros países da Europa.

