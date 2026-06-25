Startup portuguesa revela um divertido buggy elétrico legal para estrada que atinge 65 km/h

Enquanto grande parte da indústria automóvel continua focada em criar veículos elétricos com mais autonomia, mais potência e mais tecnologia, uma startup portuguesa acredita que a mobilidade pode seguir um caminho diferente. Chama-se Amble e acaba de apresentar o Amble One, um buggy elétrico pensado para percursos curtos, onde o importante não é chegar mais depressa, mas sim desfrutar da viagem.

Hoje, a startup portuguesa Amble saiu do modo discreto para revelar o seu primeiro veículo, o Amble One. A empresa afirma que a produção terá início no próximo ano, com uma versão homologada para circulação em estrada prevista para 2028.

O buggy elétrico foi concebido para transporte de curta distância em locais onde um automóvel tradicional pode ser desnecessário, demasiado grande ou simplesmente inadequado.

Buggy elétrico com 100 km de autonomia

O Amble One pode atingir uma velocidade máxima de 65 km/h graças ao seu motor de 15 kW e conta com uma bateria de 11 kWh que proporciona uma autonomia totalmente elétrica de até 100 quilómetros.

A empresa descreve o veículo como uma nova categoria de mobilidade elétrica leve, focada em deslocações de baixa velocidade em resorts, comunidades privadas, propriedades rurais, vilas costeiras e outros destinos onde a própria viagem faz parte da experiência.

Com um preço inicial de 25 mil dólares, antes de impostos e taxas, o Amble One apresenta um design aberto que elimina deliberadamente muitos dos elementos que se tornaram comuns nos automóveis modernos.

Segundo a empresa, o objetivo foi criar um veículo que permita aos ocupantes uma ligação mais direta ao ambiente envolvente, em vez de os isolar atrás de portas, ecrãs e várias camadas de tecnologia.

Equipa com experiência em marcas de referência

A startup surge com uma equipa fundadora fortemente ligada ao design e à mobilidade. Entre os fundadores encontram-se Adrien Roose, cofundador da empresa europeia de bicicletas elétricas Cowboy; o designer industrial Julian Hoenig, que trabalhou na Audi e na Apple; o executivo criativo Michael Tropper; e o empresário da área da hotelaria José António Uva.

Essa ligação ao setor da hotelaria poderá ser particularmente importante, já que o mercado inicial do Amble One parece estar direcionado para resorts de luxo e empreendimentos turísticos. A empresa afirma já ter despertado interesse junto de várias marcas e destinos do setor.

Os primeiros lotes de produção previstos para 2027 já terão sido atribuídos, estando as entregas aos consumidores planeadas para 2028.

Buggy elétrico: um mercado em crescimento

Embora à primeira vista pareça um produto de nicho, o Amble One entra num mercado que tem crescido discretamente nos últimos anos. Resorts, comunidades planeadas, campus universitários e empreendimentos privados procuram cada vez mais alternativas aos automóveis convencionais para deslocações locais.

Os carrinhos de golfe evoluíram para veículos elétricos de bairro e, mais recentemente, para modelos de baixa velocidade mais capazes e melhor concebidos.

Nos últimos anos surgiram várias empresas focadas neste segmento de buggies elétricos, veículos de baixa velocidade e veículos elétricos de proximidade que privilegiam a simplicidade e a experiência de utilização em detrimento da capacidade para longas viagens em autoestrada.

A lógica é simples: para quem vive em locais onde muitas deslocações duram apenas alguns minutos, um veículo preparado para percorrer centenas de quilómetros é frequentemente excessivo. Muitas viagens resumem-se a deslocações rápidas para a praia, um restaurante, uma casa de hóspedes ou uma aldeia próxima.

A Amble afirma que o One é apenas o primeiro veículo desenvolvido sobre uma plataforma de mobilidade mais abrangente e que futuros modelos serão direcionados para outros ambientes e casos de utilização, incluindo contextos urbanos.

Resta saber se a empresa conseguirá criar uma nova categoria de veículos. Contudo, à medida que cidades e comunidades procuram alternativas ao transporte centrado no automóvel tradicional, a ideia de veículos elétricos mais pequenos, leves e concebidos para funções específicas continua a ganhar terreno. E, se a Amble tiver razão, o futuro da mobilidade poderá nem sempre passar por chegar mais depressa ao destino. Por vezes, poderá simplesmente passar por desfrutar da viagem.