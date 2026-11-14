SpaceX pode engolir a Tesla numa operação de 3,45 biliões sem Elon Musk

As conversações para unir a SpaceX e a Tesla ganharam um ritmo inesperado nas últimas semanas. As duas empresas podem anunciar um acordo histórico já no próximo mês de dezembro, ou, no limite, no arranque de 2027. A operação coloca frente a frente dois colossos avaliados em conjunto em cerca de 3,45 biliões de dólares, com a empresa espacial a valer aproximadamente 1,9 biliões após a entrada em bolsa em junho e a fabricante automóvel a rondar os 1,55 biliões.

SpaceX prepara fusão para absorver Tesla

A estrutura desenhada aponta para a absorção da Tesla por parte da SpaceX, e não o inverso. O negócio será feito através de uma troca de ações, onde os atuais investidores da marca de carros elétricos receberão títulos da empresa aeroespacial. Com base nos valores de mercado registados a 12 de novembro, a proporção ronda as 2,8 ações da SpaceX por cada ação da Tesla, antes de qualquer prémio de aquisição que venha a ser negociado entre as administrações.

Negociação à porta fechada sem Elon Musk

Apesar de ser o rosto e o principal acionista de ambas as companhias, Elon Musk está formalmente excluído destas reuniões. Para evitar conflitos de interesses evidentes, os conselhos de administração criaram comités especiais compostos por diretores independentes que conduzem as negociações sobre preços e governação. O próprio empresário já admitiu publicamente que este afastamento forçado cria uma dinâmica peculiar, deixando a decisão final nas mãos dos acionistas.

Mesmo que as equipas técnicas cheguem a um entendimento rápido, a aprovação não será imediata nem simples. A assembleia geral da Tesla marcada para 3 de dezembro serve apenas para reeleger administradores e aprovar contas, o que obriga à convocação de uma reunião extraordinária posterior. Além disso, a fusão exige o voto favorável de pelo menos metade de todas as ações existentes da Tesla, incluindo as que não votarem, uma fasquia difícil de atingir tendo em conta o histórico de participação nas assembleias da marca.

Travão da China e a pressão política nos EUA

Caso avance, esta operação vai pulverizar o recorde anterior de fusões, estabelecido pela própria SpaceX em fevereiro quando comprou a xAI por 250 mil milhões de dólares. No entanto, juntar estas duas operações levanta problemas geopolíticos sérios que podem travar os reguladores. A SpaceX mantém contratos milionários com o Departamento de Defesa norte-americano, enquanto a Tesla depende fortemente da China, onde a Gigafactory de Xangai produz mais de metade dos seus automóveis.

Esta dualidade promete um escrutínio apertado por parte das autoridades de segurança nacional em Washington. O fator político também está a acelerar o calendário das empresas, que pretendem fechar o processo antes do fim do mandato de Donald Trump e antes que a nova maioria democrata assuma o controlo do Congresso norte-americano em janeiro.

Para os investidores, a troca traz ainda uma mudança profunda no controlo da empresa. Enquanto na Tesla vigora a regra de um voto por ação e Musk detém cerca de 20% do capital, na SpaceX o empresário concentra cerca de 85% do poder de voto através de ações especiais, consolidando o domínio total sobre o império tecnológico e industrial sob um único teto.