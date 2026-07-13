SolarEdge Nexis: a bateria solar doméstica que se monta como LEGO

A SolarEdge Technologies anunciou a disponibilidade, no mercado norte-americano, da sua mais recente plataforma residencial de energia solar e armazenamento. A SolarEdge Nexis, que já tinha estreado na Alemanha com resultados que a empresa descreveu como acima do esperado, promete simplificar a instalação de baterias domésticas.

Um sucesso que atravessou o Atlântico

Antes de chegar ao mercado norte-americano, a Nexis já tinha conquistado clientes na Europa.

Segundo a SolarEdge, fundada em 2006 e sediada em Herzliya Pituach, em Israel, o lançamento na Alemanha gerou "volumes recorde de encomendas" e uma procura muito acima das expectativas por parte dos profissionais responsáveis pela instalação deste tipo de sistema.

O grande destaque é a arquitetura de armazenamento modular, inspirada no conceito de blocos empilháveis (à semelhança do LEGO), que torna todo o processo de montagem mais rápido e menos exigente fisicamente.

Com esse histórico positivo, a empresa decidiu abrir encomendas em todo o território dos Estados Unidos, apostando numa solução que resolve alguns dos problemas mais antigos associados à instalação de sistemas de armazenamento residencial.

Alemanha: a versão trifásica que abriu caminho

A versão que estreou na Alemanha, a 19 de março de 2026, não é exatamente igual à que agora chega aos Estados Unidos.

No país europeu, a empresa entregou a variante trifásica da Nexis, pensada para o perfil típico das casas alemãs:

Telhados maiores;

Cargas elétricas mais elevadas;

Forte aposta no autoconsumo.

Essa versão inclui um inversor até 20 kW, com sobredimensionamento DC-AC de até 200%, e uma bateria modular escalável até 78,4 kWh por inversor (a capacidade máxima só ficará disponível no terceiro trimestre de 2026, pelo que, até lá, apenas um bloco único está disponível).

Segundo a empresa, o novo sistema reduziu os tempos de arranque e configuração de várias horas para menos de 30 minutos, com ganhos de eficiência até 20% superiores à concorrência europeia em cenários de baixa potência, graças ao uso de semicondutores de carboneto de silício (em inglês, SiC).

A versão monofásica, a tecnologia lançada agora nos Estados Unidos, só foi mostrada publicamente na Europa em junho de 2026, durante a feira Intersolar Europe, e deverá chegar formalmente ao mercado europeu no quarto trimestre de 2026.

Menos trabalho, mais flexibilidade

Um dos maiores obstáculos na instalação de baterias domésticas tem sido, historicamente, o peso e a rigidez dos equipamentos.

A SolarEdge abordou diretamente este problema e, em vez de módulos únicos e pesados, que obrigam a soluções de elevação mecânica, a Nexis opta por módulos leves e independentes, equipados com pegas próprias para transporte manual.

Segundo Tate Abdon, diretor de instalações da Senga Energy, com sede em El Dorado Hills, na Califórnia, antes da Nexis, o processo "envolvia muito planeamento e mão de obra", tornando-se moroso e, consequentemente, mais dispendioso.

Em declarações à SolarEdge, o diretor explicou que, com a nova plataforma, em particular com a opção IslandDER, que permite eliminar os painéis de carga de reserva em muitas instalações, as equipas conseguem reduzir significativamente o tempo, os materiais e a complexidade de cada instalação.

Do ponto de vista técnico, o sistema oferece:

Potência de até 13 kW em modo ligado à rede e 14,5 kW em modo autónomo (off-grid);

em modo ligado à rede e em modo autónomo (off-grid); Capacidade de bateria escalável entre 5 kWh e 80 kWh ;

; Cobertura de instalações residenciais entre 3,8 kW e 13 kW através de uma única plataforma de inversor;

através de uma única plataforma de inversor; Redução de até 40% no espaço de parede necessário, face às soluções tradicionais.

Fabrico norte-americano e conformidade regulatória das baterias

Um ponto que a SolarEdge destaca é o facto de a Nexis ser fabricada exclusivamente nos Estados Unidos. Esta decisão ajuda os profissionais responsáveis pela instalação e projetos a cumprir requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos, nomeadamente as restrições associadas às chamadas entidades de interesse estrangeiro (em inglês, FEOC), que têm ganho relevância crescente no setor solar norte-americano.

A arquitetura DC-optimized da bateria também é apontada como uma mais-valia, garantindo maior densidade de potência e níveis elevados de eficiência tanto em cenários de baixo como de alto consumo energético.

Com a Nexis, a SolarEdge parece ter identificado e resolvido, em parte, um dos principais entraves à adoção em massa de sistemas de armazenamento residencial: a complexidade da instalação.