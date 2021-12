SLRV: O carro a célula de combustível que custa 15 mil euros e faz 400 km

SLRV é o acrónimo de Safe Light Regional Vehicle, numa tradução à letra, este é o Veículo Regional Ligeiro Seguro. Digamos que tendo uma linhagem alemã, vende a ideia do carocha, um carro do povo. Contudo, a empresa por trás do projeto apregoa uma construção inovadora e leve com uma propulsão de células de combustível altamente eficiente. Com estes pergaminhos, este "elétrico" permite assim uma mobilidade segura e que poupa recursos ao planeta.

Um dos trunfos é o preço, o outro é a autonomia. Está referenciado poder fazer 400 km.

Este futurista de dois lugares é ideal como carro para viagens curtas, como um pequeno utilitário de transporte público ou como veículo de partilha de boleias.

Movido a célula de combustível que é leve, económico e seguro

O Centro Aeroespacial Alemão (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR) desenvolveu um novo veículo inovador. O SLRV é extremamente leve, mas muito seguro. Isto é assegurado pelo seu desenho em sanduíche, que pesa apenas 90 kg e, no entanto, oferece um elevado nível de segurança passiva.

O conceito inovador de peso leve combina um sistema de condução de células de combustível altamente eficiente com mobilidade segura e eficiente.

O corpo do SLRV de dois lugares tem 3,8 m de comprimento e altura baixa para garantir o mínimo de resistência aerodinâmica. Além disso, a sua arquitetura oferece uma combinação de leveza e equilíbrio, que os veículos existentes nesta classe de veículos ligeiros (L7e) muitas vezes lutam para alcançar.

Conforme referido atrás, um dos trunfos é o peso conseguido pelo método de construção em sanduíche de metal. O material utilizado consiste numa camada exterior de metal e uma camada interior de espuma plástica. As partes frontal e traseira do SLRV são feitas destes painéis sanduíche e servem como zonas de deformação.

Estas secções também albergam grande parte da tecnologia do veículo. O espaço do passageiro consiste numa concha com uma estrutura em forma de anel anexa que absorve as forças que actuam sobre o automóvel durante a condução e protege os ocupantes em caso de acidente.

As estruturas que utilizam materiais sanduíche ainda não foram utilizadas em carros de produção em série. A DLR demonstrou o seu potencial e está agora a trabalhar no próximo passo: otimizar as tecnologias de fabrico associadas.

Emissões zero: um híbrido pilha de combustível/bateria

Para além do seu corpo leve, o SLRV tem um sistema de propulsão híbrido que assegura a maior eficiência de recursos possível. Os investigadores do DLR ligaram uma pequena célula de combustível com uma potência contínua de 8,5 kW a uma bateria para criar o grupo motopropulsor. Isto fornece uma potência adicional de 25 kW de aceleração.

Esta combinação pesa menos do que os sistemas de baterias convencionais, proporciona um alcance de aproximadamente 400 km e permite uma velocidade máxima de 120 km/h.

No interior do veículo, entre os dois bancos, há um depósito de 39 litros. Pode armazenar 1,6 kg de hidrogénio a 700 bar.

O SLRV utiliza o calor residual da célula de combustível como aquecimento interior. O bom isolamento térmico da carroçaria, resultante da utilização de estruturas sanduíche, reduz o consumo de energia do sistema de ar condicionado do veículo no inverno.

Utilitário para serviços modernos de mobilidade

Entre outras utilizações possíveis, o SLRV seria adequado para deslocações pequenas. Serviços de transporte de passageiro entre centros de transportes públicos locais. Além disso, seria uma ótima opção para os modernos serviços de partilha de automóveis, especialmente em zonas urbanas periféricas ou fora das cidades, graças ao seu sistema de reabastecimento rápido de hidrogénio.

Aliás, este tipo de veículos poderão num futuro próximo complementar os transportes públicos locais em zonas suburbanas ou rurais, ou servir como um segundo carro mais ecológico.

Quanto ao preço de compra, a equipa do SLRV estima que o seu preço de mercado deva rondar os 15.000 euros. Com uma quilometragem máxima de 300.000 quilómetros e uma vida útil de 10 anos, isto equivale a um preço de aproximadamente 10 cêntimos por quilómetro.