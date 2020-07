Sistema de refrigeração de baterias da Tesla está sob investigação nos EUA

A Tesla tem mais um problema em mãos para resolver. De acordo com as informações, o sistema de refrigeração de baterias dos carros elétricos da empresa de Elon Musk está a ser investigado pelos EUA.

Segundo as autoridades rodoviárias, o sistema tem um defeito que poderá pôr em risco não só o funcionamentos dos automóveis, como também a segurança dos condutores e passageiros.

Sistema de refrigeração de baterias da Tesla está a ser investigado

O National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) está a investigar o sistema de refrigeração de baterias da Tesla.

De acordo com as informações avançadas pelo Los Angeles Times, a entidade nacional americana de segurança e trânsito rodoviário tem informações acerca de um defeito que leva a derrames no sistema. Este problema compromete o bom funcionamento dos carros elétricos, mas também pode pôr em risco a segurança do condutor e restantes passageiros.

O carro da marca afetado por este defeito é o Model S. O Business Insider avança com a informação de que a Tesla já saberia destes problemas e, mesmo assim, instalou os sistemas de refrigeração nos veículos.

Em comunicado, a NHTSA afirma estar “ciente dos relatórios sobre este assunto e irão ser tomadas medidas, caso se justifique, com base nos factos e nos dados“.

A entidade de segurança rodoviária dos EUA referiu ainda que as fabricantes de automóveis são obrigadas a informar o NHTSA no prazo de 5 dias depois de terem conhecimento de defeitos relacionados com a segurança dos carros. Ou seja, a Tesla deveria ter informado do problema.

O problema já vem desde o ano de 2012

No entanto, em 2012 a Tesla estava a tentar corrigir o defeito no sistema de refrigeração, ao mesmo tempo que tentava vender o máximo de Model S aos clientes. Dois diferentes testes realizados por mecânicos externos à marca concluíram que o alumínio usado em volta da ligação final do sistema era fraco e que pequenos furos se iriam formar onde as partes macho e fêmea da ligação final deveriam ser soldadas juntas.

De acordo com documentos internos, em agosto de 2012 um funcionário da Tesla terá dito que a peça estava “pendurada por um fio”. Mas a Tesla continuou os procedimentos normais, mesmo com este problema, até ao final de 2012.

Até ao momento a Tesla ainda não emitiu qualquer parecer acerca deste assunto.

Esta já não é a primeira vez que a empresa de Elon Musk tem problemas com as baterias. Já no ano passado a mesma entidade rodoviária investigou um problema de incêndios nas baterias dos carros Tesla.