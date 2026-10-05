Sinal falso junto a radar enganou quase 400 condutores que foram multados

Um simples sinal de trânsito falso acabou por criar uma situação insólita. Quase 400 condutores foram apanhados por um radar depois de alguém ter colocado no local uma indicação de velocidade que não correspondia ao limite legal.

O caso aconteceu em Haldensleben, no estado alemão da Saxónia-Anhalt, na Magdeburger Straße. No local, o limite de velocidade era de 50 km/h, mas apareceu um sinal a indicar que era permitido circular a 70 km/h.

O problema é que existia também um radar móvel a controlar a velocidade naquele troço.

Sinal parecia verdadeiro

Para quem circulava na estrada, não havia uma razão óbvia para desconfiar da sinalização. O sinal apresentava-se como uma indicação normal de limite de velocidade, levando muitos automobilistas a acreditar que podiam aumentar a velocidade para os 70 km/h.

As autoridades acabaram, no entanto, por perceber que o sinal não tinha sido colocado pelos serviços responsáveis pela sinalização rodoviária. Alguns detalhes da sua construção, incluindo os componentes utilizados no suporte, permitiram identificar a irregularidade.

O mais curioso é que o radar continuou a aplicar o limite verdadeiro de 50 km/h.

Quase 400 fotografias em apenas três dias

Entre 4 e 6 de setembro, o radar registou quase 400 infrações naquele local.

Quando as autoridades descobriram o sinal falso, este foi imediatamente retirado. Mas surgiu um problema: não era possível determinar exatamente quando tinha sido colocado e, por isso, quais dos automobilistas tinham passado pelo local enquanto a indicação enganosa estava instalada.

A consequência foi inesperada: os processos relacionados com essas infrações acabaram por ser arquivados, incluindo os casos de condutores que circulavam acima dos 70 km/h.

Polícia procura responsável

As autoridades alemãs acreditam que o sinal terá sido colocado deliberadamente para induzir os condutores em erro e provocar infrações junto ao radar.

A polícia abriu uma investigação e procura agora identificar o responsável pela colocação da sinalização falsa. O caso está a ser tratado como uma interferência no normal funcionamento do trânsito e não apenas como uma simples brincadeira.

Para os condutores, a história acabou por ter um final feliz: apesar das centenas de fotografias registadas pelo radar, as multas acabaram por não avançar.