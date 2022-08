Sikorsky Raider X: Helicóptero de combate mais rápido do mundo

Já ouviu falar no Sikorsky Raider X, o helicóptero de combate mais rápido do mundo e que está equipado com armas de última geração?

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tem sido revelada muita artilharia de peso por diversos países. Sejam meios terrestres ou aéreos, a conclusão a que se chega é que muitos países têm muito poderio. Vamos conhecer melhor o Sikorsky Raider X.

Sikorsky Raider X: O helicóptero que pode atingir os 425 km/h

O Sikorsky Raider X é um dos protótipos que estão a ser criados para o Exército dos Estados Unidos. Fará parte do programa FARA (Future Armed Reconnaissance Aircraf) dos Estados Unidos e o objetivo é ir substituindo modelos como o AH-64. Atualmente está perto da fase de desenvolvimento e é considerada uma das principais armas em território aéreo.

Este helicóptero tem uma velocidade máxima de 215 nós (425 quilómetros por hora) e está equipado com oito mísseis terra-ar. O Sikorsky Raider X está quase pronto, e fará o seu primeiro teste já em 2023.

A base deste helicóptero é o S-97 Raider, uma máquina de reconhecimento e ataque equipada com um sistema de rotor coaxial. No entanto, o projeto do S-97 Raider acabou por ser cancelado, devido ao alto consumo de combustível, vibrações excessivas e complexidade.

As armas do helicóptero, oito mísseis ar-terra Hellfier, serão configuradas em dois módulos, implantados pelas laterais do helicóptero. Este armamento encontra-se escondido durante o voo, para melhorar a eficiência aerodinâmica. O que não está escondido é a enorme metralhadora com três canos de 20 milímetros, montada na parte frontal do aparelho.

Também será capaz de lançar drones de combate, como o pequeno Eaglet da General Atomics. Este tem um peso de 90 kg, uma velocidade máxima que ultrapassa os 200 quilómetros por hora e uma capacidade de carga de até 13 quilos. Assim, é possível lançar cargas explosivas em alta velocidade.

Embora os testes comecem em 2023 a entrega das primeiras unidades operacionais deste helicóptero não está prevista antes de 2028.