Siemens tem uma encomenda de 20 comboios movidos a bateria totalmente elétricos

Nas estradas, na água, no ar e nos carris, a ideia é ter tudo elétrico. Podemos afirmar que será o futuro, mas temos de lá chegar. Nesse sentido, a Siemens Mobility, a divisão de mobilidade da gigante alemã, acaba de receber a primeira encomenda dos seus comboios totalmente elétricos. Quem fez o pedido dos 20 comboios foi a empresa ferroviária pública do estado federal localizado no sudoeste da Alemanha, Baden-Wuerttemberg.

A encomenda tem vinte comboios elétricos Mireo Plus B, um modelo que abandona completamente qualquer tipo de motor a diesel e é alimentado sob todas as circunstâncias por eletricidade.

Comboios Siemens 100% elétricos para os carris na Alemanha

Com este pedido, o estado de Baden-Württemberg torna-se o primeiro cliente dos novos comboios locais livres de emissões. A unidade Siemens Mireo Plus B pode funcionar ligado à catenária da linha ferroviária, como de costume, mas também pode viajar até 80 quilómetros (em condições reais), com suporte apenas da energia armazenada nas baterias de iões de lítio.

As baterias podem ser recarregadas através da catenária, tirando proveito da estrutura. Além disso, o próprio sistema de travagem ou desaceleração também fornece energia, como acontece nos carros elétricos.

Baterias montadas por baixo das carruagens

Espaço não é propriamente o problema para montar as baterias. Assim, estas unidades têm as baterias montadas por baixo da sua estrutura. Cada carruagem tem capacidade para 120 passageiros e uma unidade é composta por dois vagões.

A entrega dos comboios está prevista para dezembro de 2023. Assim, está também prevista a data a partir da qual começarão a operar em rotas regionais. De acordo com o chefe de transporte do Bundesland, Winfried Hermann, é a primeira vez que comboios a bateria são usados ​​neste estado.

Os comboios serão construídos na fábrica da Siemens Mobility em Krefeld, na Alemanha, e o projeto exigirá um investimento de 77 milhões de euros durante um período de 28 anos. Além disto, o contrato assinado entre as partes tem igualmente contratualizada a manutenção dos comboios pela Siemens por um período de 29,5 anos. Toda a informação foi dada a conhecer pela Siemens no seu site.

