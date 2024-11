Será que a Northvolt vai ser salva pela chinesa CATL? Empresas estão em conversações

A Northvolt está a atravessar uma fase de decisões importantes e, agora, sabe-se que estará em conversações com fabricantes chinesas de baterias, incluindo a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), o maior nome em matéria de baterias para carros elétricos.

No início desta semana, a Northvolt declarou falência nos Estados Unidos, após largos meses a enfrentar uma dívida crescente e a tentar garantir financiamento. Conforme informámos, com cerca de 28,81 milhões de euros disponíveis, a dívida da Northvolt AB ascendia a cerca de 5,61 mil milhões de euros.

Numa altura de decisões importantes, bem como redefinição de estratégias, a empresa estará em conversações com fabricantes chinesas de baterias.

De facto, no início deste mês, Peter Carlsson, diretor-executivo da Northvolt - que, entretanto, anunciou que irá abandonar o cargo -, revelou que estavam em cima da mesa potenciais parcerias na Ásia, de modo a encontrar uma solução para a crise da empresa.

Segundo o jornal sueco, Dagens Nyheter, sem citar a fonte da informação, uma das empresas é a CATL, um dos nomes mais relevantes em matéria de baterias para carros elétricos, mundialmente. Neste momento, a chinesa detém uma quota de mercado de cerca de 40% das vendas mundiais de baterias para modelos eletrificados.

As conversações sobre uma possível parceria entre as duas empresas estarão em curso desde o verão, tendo os representantes reunido na sede da CATL, em Ningde, na China.

Segundo a Bloomberg News, a CATL vê potencial de crescimento no mercado europeu de carros elétricos e está em negociações para estabelecer operações de reciclagem de baterias na região. Uma parceria com a Northvolt reforçaria a sua presença na Europa, enquanto se prepara para iniciar a produção na Hungria.