A Tesla tem conseguido criar novas funcionalidades nos seus carros com o hardware que tem presente desde o primeiro momento. Estas surgem de forma quase natural, aumentando o que é oferecido aos condutores, em várias área.

O Sentry Mode surgiu de forma natural, aproveitando todas as câmaras que os Tesla tinham já presentes. Este modo de segurança em breve vai ser melhorado, de uma forma há muito esperada. Os donos dos Tesla vão passar a receber nos smartphones o vídeo do que se passa sempre que for ativado.

A segurança que o Sentry Mode da Tesla oferece é muito importante para quem tem estes carros. De forma natural, estes carros detetam a presença de pessoas estranha na sua proximidade e alertam sempre que tal acontece.

Desta forma, e sem qualquer intervenção humana, é possível detetar situações em que os carros e os bens presentes nestes são ameaçados. Surge por agora apenas um alerta no smartphone, mas é também possível registar as imagens, que mais tarde são a prova necessária para avançar com processos judiciais.

Este sistema está ainda numa fase inicial, mas já provou a sua utilidade em muitas situações complicadas. Em breve, e segundo Elon Musk, este sistema vai mudar para melhor, dando ao utilizador ainda mais informação útil e relevante.

Do que Elon Musk revelou, em breve o Sentry Mode irá enviar para o smartphone do dono do carro o vídeo em direto. Este streaming será realizado apenas quando forem detetados movimentos próximos do carro e que este entenda ser necessário.

Apesar de ser algo importante e até muitas vezes pedido, este novo transmitir poderá ser problemático. Em certas situações o Sentry Mode é ativado demasiadas vezes, o que se pode tornar incómodo para o utilizador, se estiver sempre a ser alertado e a receber a transmissão.

Esta é uma excelente novidade para os donos dos Tesla, que recebem assim uma melhoria importante para os seus carros. Um sistema de segurança importante, como o Sentry Mode, fica assim ainda mais elevado e com acesso a muita mais informação diretamente nas mãos do condutor.