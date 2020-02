Semáforos ficam vermelho quando os condutores apitam

Quem costuma circular nas grandes cidades conhece bem o que é o tormento das buzinas dos automóveis. Os condutores têm pouca paciência e vingam-se nas buzinas para reclamar por tudo e por nada.

E se quanto buzinasse o semáforo ficasse vermelho? A estratégia é interessante e parece funcionar.

Se número de decibéis ultrapassa os 85 dB… semáforos ficam a vermelho

Para combater a poluição sonora, a Polícia de Mumbai, na Índia, implementou um sistema “anti-buzinas”. Este sistema, implementado nos semáforos, tem com base um conjunto de sensores para deteção de ruído que atuam sempre que o número de decibéis ultrapassa os 85 decibéis.

Quanto mais os condutores usarem a buzina, mas tempo têm de ficar parados nas filas de trânsito, segundo revela o The New York Times. Os sensores de ruído foram instalados em zonas estratégicas. Além do tempo de espera aumentar, a Polícia de Mumbai tem também frases de alerta.

A Polícia de Mumbai publicou um pequeno vídeo no Twitter onde mostra o sistema em ação.

O exercício foi realizado no final do ano passado, e as entidades policiais têm vindo a discutir como o implementar em toda a cidade onde vivem mais de 20 milhões de pessoas.