Seguro de um carro elétrico é mais caro? Saiba o que influencia o preço

A compra de um carro elétrico pode representar uma poupança significativa nos custos de utilização, sobretudo em combustível e manutenção. No entanto, há uma despesa que merece atenção antes de avançar para a compra: o seguro automóvel. Afinal, será que segurar um carro elétrico é mais caro do que contratar uma apólice para um veículo a gasolina ou gasóleo?

A resposta depende de vários fatores, mas existem características dos veículos elétricos que podem influenciar o preço do seguro, em particular quando está em causa uma cobertura de danos próprios.

Porque pode ser mais caro segurar um carro elétrico?

Uma das principais razões está relacionada com os custos de reparação. Embora os veículos elétricos tenham menos componentes mecânicos sujeitos a desgaste do que os automóveis com motores de combustão, algumas intervenções podem exigir equipamentos específicos e técnicos especializados.

A bateria de alta tensão é um dos elementos mais importantes neste contexto. Trata-se de um componente dispendioso e, dependendo da gravidade dos danos sofridos num acidente, a sua reparação ou substituição pode representar uma despesa significativa. Em determinadas situações, os custos envolvidos podem mesmo contribuir para que uma seguradora considere o veículo uma perda total.

Além disso, alguns modelos utilizam componentes eletrónicos avançados, sensores e sistemas de assistência à condução que podem aumentar o custo de determinadas reparações, mesmo quando os danos exteriores parecem reduzidos.

O valor do carro também conta

O preço do seguro não depende exclusivamente do tipo de motor. O valor comercial do automóvel, a potência, a idade do veículo, o histórico de sinistros e o perfil do condutor são alguns dos fatores que podem influenciar o prémio.

Por exemplo, um carro elétrico novo com um preço de aquisição elevado poderá ter um seguro de danos próprios mais caro do que um automóvel a gasóleo usado de valor inferior. Contudo, a diferença não é necessariamente igual entre modelos ou seguradoras.

Também importa considerar a disponibilidade de peças, os custos de mão de obra e a existência de oficinas com capacidade para reparar o veículo. Estes fatores podem ter impacto na avaliação do risco pelas seguradoras.

Atenção à bateria e à assistência em viagem

Antes de contratar um seguro para um veículo elétrico, há alguns pontos que merecem uma análise cuidada.

Cobertura da bateria: importa perceber em que circunstâncias os danos na bateria estão cobertos, nomeadamente após um acidente. Deve também verificar-se se existem exclusões específicas e quais as condições aplicáveis à reparação ou substituição.

Assistência em viagem: uma avaria ou a descarga da bateria pode exigir o transporte do veículo até um ponto de carregamento ou uma oficina adequada. Convém confirmar se a assistência cobre estas situações e quais os limites de reboque.

Franquia: nos seguros de danos próprios, uma franquia mais elevada pode reduzir o prémio anual, mas aumenta a parcela que fica a cargo do proprietário em caso de sinistro.

Valor de indemnização: em caso de perda total, é importante conhecer os critérios utilizados para determinar o valor do veículo e calcular a indemnização.

Estas condições podem variar bastante entre seguradoras, pelo que duas apólices com preços semelhantes podem oferecer níveis de proteção diferentes.

Como poupar no seguro de um carro elétrico?

A melhor forma de encontrar uma solução competitiva passa por comparar várias propostas para o mesmo veículo e com coberturas equivalentes.

Além do prémio anual, deve analisar-se o valor das franquias, os limites de indemnização, a assistência em viagem e as condições específicas relativas à bateria. Uma apólice mais barata pode não ser a opção mais económica se excluir situações importantes ou apresentar franquias elevadas.

Também vale a pena avaliar a utilização do automóvel. A quilometragem anual, o local habitual de estacionamento e o perfil de utilização podem ser relevantes para a avaliação do risco, consoante os critérios de cada seguradora.