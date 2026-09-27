Os carros elétricos estão a ganhar cada vez mais espaço nas estradas portuguesas. Contudo, se tivesse de comprar um carro novo hoje, seria esta a tecnologia que escolheria?

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

A mobilidade elétrica deixou de ser uma realidade de nicho e representa já uma parte significativa das vendas de automóveis novos em Portugal. Nos primeiros oito meses de 2026, os veículos 100% elétricos representaram 26,8% das matrículas de novos ligeiros de passageiros. Só em agosto, chegaram aos 36,1%, com 5079 unidades matriculadas.

A evolução tem sido acompanhada por um crescimento expressivo das vendas. Entre janeiro e agosto, foram matriculados 45.388 veículos ligeiros de passageiros totalmente elétricos, mais 43,1% do que no mesmo período de 2025. Ao mesmo tempo, os veículos elétricos, híbridos plug-in e híbridos convencionais representaram, em conjunto, 68,9% das novas matrículas de ligeiros de passageiros no mesmo período.

A transição para a mobilidade elétrica acontece ainda num contexto europeu de redução das emissões dos automóveis novos. As regras da União Europeia estabelecem uma meta de 100% de redução das emissões de CO2 para novos automóveis e carrinhas a partir de 2035, embora existam atualmente discussões e medidas de implementação que continuam a influenciar a evolução do setor.

Além disso, juntam-se os preços quase proibitivos que têm sido praticados nas bombas de gasolina, empurrado cada vez mais condutores a considerar um modelo movido a bateria.

Apesar deste cenário, a escolha de um carro elétrico continua a envolver vários fatores:

Preço de aquisição;

Autonomia;

Existência de carregamento em casa ou no local de trabalho;

Rede de carregamento público.

Por isso, queremos saber: se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico? Além da resposta à sondagem, partilhe connosco a sua opinião e participe no debate.

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