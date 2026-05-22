São roubados cerca de 14 carros por dia em Portugal

O furto de automóveis continua a ser um problema em Portugal e os números mais recentes mostram uma realidade preocupante.

Em 2024 foram registados mais de 5.400 furtos e roubos de veículos

Segundo dados divulgados pelas autoridades, são roubados cerca de 14 a 15 carros por dia no país, com as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto a concentrarem grande parte das ocorrências.

De acordo com estatísticas da PSP e do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), em 2024 foram registados mais de 5.400 furtos e roubos de veículos em território nacional. Apesar da evolução tecnológica nos sistemas de segurança automóvel, os criminosos continuam a encontrar novas formas de atuar.

Carros roubados acabam em peças ou exportados

As autoridades indicam que muitos dos veículos furtados acabam desmantelados para venda de peças no mercado paralelo. Outros são exportados ilegalmente para países europeus ou africanos, dificultando a recuperação das viaturas.

Os modelos mais recentes, especialmente os equipados com sistemas “keyless”, estão entre os mais visados. Em vários casos, os ladrões recorrem a técnicas de amplificação de sinal da chave para desbloquear e ligar os veículos em poucos segundos.

O RASI revela ainda um crescimento dos casos de carjacking roubos de veículos com recurso a violência ou ameaça direta ao condutor. Embora representem uma pequena parte do total de ocorrências, estes crimes são considerados particularmente graves pelas autoridades.