Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico abre portas na Alfândega do Porto

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE) celebra a 10.ª edição já nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, na Alfândega do Porto, onde permanece aberto ao público até domingo, dia 18. O certame chega num momento em que a crise energética e a volatilidade dos preços dos combustíveis colocam a mobilidade elétrica na linha da frente das decisões de particulares e empresas.

Com o preço da energia sob pressão, o automóvel elétrico deixou de ser apenas uma opção ambiental e passou a ser também uma decisão económica. Além de os custos por quilómetro serem mais baixos, a energia pode ser produzida a partir de fontes renováveis, os carregamentos podem ser feitos em casa ou na empresa e o condutor fica menos exposto às oscilações do petróleo. Tudo isto torna o elétrico numa resposta viável aos desafios do presente.

O salão abre numa altura de mudança no mercado automóvel europeu. Afinal, recentemente, a União Europeia e a China anunciaram um acordo para limitar as exportações de automóveis híbridos e híbridos plug-in chineses para a Europa, numa redução que a Comissão Europeia estima que possa cair mais de metade. As negociações sobre os veículos 100% elétricos, por sua vez, continuam em curso.

Este novo equilíbrio entre fabricantes europeias e chinesas vai impactar a oferta, os preços e as escolhas dos consumidores nos próximos anos, pelo que o SAHE apresenta-se como “o lugar certo para o acompanhar de perto”.

Novidades e estreias em exposição

A 10.ª edição do SAHE promete mostrar a renovação constante da oferta elétrica e eletrificada no mercado português. As principais fabricantes e importadores escolheram, mais uma vez, o salão para apresentar ao público os seus modelos mais recentes e três marcas fazem aqui a estreia de propostas que chegam ao mercado Português.

Ao todo, são 18 novidades absolutas no mercado nacional, destacando-se oito lançamentos, que durante os três dias poderão ser vistos e comparados em primeira mão.

Lançamentos + Audi A2 e-tron

BMW i3

Cupra Raval Extreme VZ 100% eléctrico

Jeep (r) Avenger

Leapmotor B05

Leapmotor B03X

Volkswagen ID. Cross

Volkswagen ID. Polo GTI Novidades + Audi A6 allroad e-hybrid

Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid

Dongfeng Vigo 100% EV

Dongfeng Mage PHREV

DS Nº7

KGM Actyon HEV

KGM Torres EVX

Kia EV2

Mercedes-Benz Classe C Eléctrico

Škoda Epiq

Volvo EX60

Durante três dias, os visitantes vão poder ver de perto as mais recentes propostas híbridas e elétricas, comparar modelos e tecnologias, realizar experiências ao volante, e esclarecer dúvidas sobre carregamento, autonomia e custos de utilização.

Estacionamento com desconto e transporte gratuito

Os visitantes podem deixar o carro no Parque de Estacionamento do Palácio de Cristal, com 25% de desconto, e seguir para a Alfândega num serviço de transporte gratuito de ida e volta, assegurado em parceria com a Sociedade Comercial C. Santos (Mercedes-Benz) durante todo o horário do evento.

Para beneficiar do desconto, basta retirar o ticket à entrada do parque sem usar Via Verde, levantar o voucher à saída do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico e apresentá-lo na portaria do parque, no piso 2B.

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