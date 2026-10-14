Quantcast
Motores/Energia

Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico abre portas na Alfândega do Porto

0 Comentários

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE) celebra a 10.ª edição já nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, na Alfândega do Porto, onde permanece aberto ao público até domingo, dia 18. O certame chega num momento em que a crise energética e a volatilidade dos preços dos combustíveis colocam a mobilidade elétrica na linha da frente das decisões de particulares e empresas.

Com o preço da energia sob pressão, o automóvel elétrico deixou de ser apenas uma opção ambiental e passou a ser também uma decisão económica. Além de os custos por quilómetro serem mais baixos, a energia pode ser produzida a partir de fontes renováveis, os carregamentos podem ser feitos em casa ou na empresa e o condutor fica menos exposto às oscilações do petróleo. Tudo isto torna o elétrico numa resposta viável aos desafios do presente.

O salão abre numa altura de mudança no mercado automóvel europeu. Afinal, recentemente, a União Europeia e a China anunciaram um acordo para limitar as exportações de automóveis híbridos e híbridos plug-in chineses para a Europa, numa redução que a Comissão Europeia estima que possa cair mais de metade. As negociações sobre os veículos 100% elétricos, por sua vez, continuam em curso.

Este novo equilíbrio entre fabricantes europeias e chinesas vai impactar a oferta, os preços e as escolhas dos consumidores nos próximos anos, pelo que o SAHE apresenta-se como “o lugar certo para o acompanhar de perto”.

Novidades e estreias em exposição

A 10.ª edição do SAHE promete mostrar a renovação constante da oferta elétrica e eletrificada no mercado português. As principais fabricantes e importadores escolheram, mais uma vez, o salão para apresentar ao público os seus modelos mais recentes e três marcas fazem aqui a estreia de propostas que chegam ao mercado Português.

Ao todo, são 18 novidades absolutas no mercado nacional, destacando-se oito lançamentos, que durante os três dias poderão ser vistos e comparados em primeira mão.

  • Audi A2 e-tron
  • BMW i3
  • Cupra Raval Extreme VZ 100% eléctrico
  • Jeep (r) Avenger
  • Leapmotor B05
  • Leapmotor B03X
  • Volkswagen ID. Cross
  • Volkswagen ID. Polo GTI

  • Audi A6 allroad e-hybrid
  • Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid
  • Dongfeng Vigo 100% EV
  • Dongfeng Mage PHREV
  • DS Nº7
  • KGM Actyon HEV
  • KGM Torres EVX
  • Kia EV2
  • Mercedes-Benz Classe C Eléctrico
  • Škoda Epiq
  • Volvo EX60

Durante três dias, os visitantes vão poder ver de perto as mais recentes propostas híbridas e elétricas, comparar modelos e tecnologias, realizar experiências ao volante, e esclarecer dúvidas sobre carregamento, autonomia e custos de utilização.

Estacionamento com desconto e transporte gratuito

Os visitantes podem deixar o carro no Parque de Estacionamento do Palácio de Cristal, com 25% de desconto, e seguir para a Alfândega num serviço de transporte gratuito de ida e volta, assegurado em parceria com a Sociedade Comercial C. Santos (Mercedes-Benz) durante todo o horário do evento.

Para beneficiar do desconto, basta retirar o ticket à entrada do parque sem usar Via Verde, levantar o voucher à saída do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico e apresentá-lo na portaria do parque, no piso 2B.

Detalhes:

📍 Centro de Congressos da Alfândega do Porto

📅 16 a 18 de Outubro de 2026

🕰️ Das 10 às 20 horas

PUB
Autor: Ana Sofia Neto
Partilhar:
Tags:
carro elétrico híbridos

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
O seu OPPO recebe o ColorOS 17 com Android 17? Veja a lista completa da marca
Artigo anterior

O seu OPPO recebe o ColorOS 17 com Android 17? Veja a lista completa da marca
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.