Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico abre portas na Alfândega do Porto
O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE) celebra a 10.ª edição já nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, na Alfândega do Porto, onde permanece aberto ao público até domingo, dia 18. O certame chega num momento em que a crise energética e a volatilidade dos preços dos combustíveis colocam a mobilidade elétrica na linha da frente das decisões de particulares e empresas.
Com o preço da energia sob pressão, o automóvel elétrico deixou de ser apenas uma opção ambiental e passou a ser também uma decisão económica. Além de os custos por quilómetro serem mais baixos, a energia pode ser produzida a partir de fontes renováveis, os carregamentos podem ser feitos em casa ou na empresa e o condutor fica menos exposto às oscilações do petróleo. Tudo isto torna o elétrico numa resposta viável aos desafios do presente.
O salão abre numa altura de mudança no mercado automóvel europeu. Afinal, recentemente, a União Europeia e a China anunciaram um acordo para limitar as exportações de automóveis híbridos e híbridos plug-in chineses para a Europa, numa redução que a Comissão Europeia estima que possa cair mais de metade. As negociações sobre os veículos 100% elétricos, por sua vez, continuam em curso.
Este novo equilíbrio entre fabricantes europeias e chinesas vai impactar a oferta, os preços e as escolhas dos consumidores nos próximos anos, pelo que o SAHE apresenta-se como “o lugar certo para o acompanhar de perto”.
Novidades e estreias em exposição
A 10.ª edição do SAHE promete mostrar a renovação constante da oferta elétrica e eletrificada no mercado português. As principais fabricantes e importadores escolheram, mais uma vez, o salão para apresentar ao público os seus modelos mais recentes e três marcas fazem aqui a estreia de propostas que chegam ao mercado Português.
Ao todo, são 18 novidades absolutas no mercado nacional, destacando-se oito lançamentos, que durante os três dias poderão ser vistos e comparados em primeira mão.
- Audi A2 e-tron
- BMW i3
- Cupra Raval Extreme VZ 100% eléctrico
- Jeep (r) Avenger
- Leapmotor B05
- Leapmotor B03X
- Volkswagen ID. Cross
- Volkswagen ID. Polo GTI
- Audi A6 allroad e-hybrid
- Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid
- Dongfeng Vigo 100% EV
- Dongfeng Mage PHREV
- DS Nº7
- KGM Actyon HEV
- KGM Torres EVX
- Kia EV2
- Mercedes-Benz Classe C Eléctrico
- Škoda Epiq
- Volvo EX60
Durante três dias, os visitantes vão poder ver de perto as mais recentes propostas híbridas e elétricas, comparar modelos e tecnologias, realizar experiências ao volante, e esclarecer dúvidas sobre carregamento, autonomia e custos de utilização.
Estacionamento com desconto e transporte gratuito
Os visitantes podem deixar o carro no Parque de Estacionamento do Palácio de Cristal, com 25% de desconto, e seguir para a Alfândega num serviço de transporte gratuito de ida e volta, assegurado em parceria com a Sociedade Comercial C. Santos (Mercedes-Benz) durante todo o horário do evento.
Para beneficiar do desconto, basta retirar o ticket à entrada do parque sem usar Via Verde, levantar o voucher à saída do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico e apresentá-lo na portaria do parque, no piso 2B.
Detalhes:
📍 Centro de Congressos da Alfândega do Porto
📅 16 a 18 de Outubro de 2026
🕰️ Das 10 às 20 horas
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