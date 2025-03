Salão Automóvel de Vancouver bateu recordes de assistência após banir a Tesla

A Tesla tornou-se um alvo devido às ações de Elon Musk no governo dos EUA, que geraram descontentamento e protestos em vários países, até com violência! A relação entre Musk e Trump também está a afetar a empresa no estrangeiro, e a exclusão da Tesla de um salão automóvel no Canadá foi seguida por um recorde de público no evento de Vancouver.

Salão Automóvel de Vancouver bateu recordes

O Salão Automóvel de Vancouver anunciou que iria banir a Tesla do evento “por razões de segurança”, segundo a CTV News no Canadá. A decisão gerou críticas entre os fãs da Tesla, que apelaram ao boicote do evento.

No entanto, isso não se concretizou e, pelo contrário, o salão registou a maior assistência da sua história, segundo o mesmo órgão de comunicação. Durante os cinco dias do evento, mais de 138.000 pessoas visitaram o Centro de Convenções de Vancouver.

O número de visitantes foi quase 10.000 superior ao do ano passado, segundo a Automotive News. O evento também estabeleceu um novo recorde diário a 22 de março, quando 42.761 pessoas passaram pelas portas, revelou Blair Qualey, Presidente e CEO da New Car Dealers Association of BC (NCDA):

Não só batemos outro recorde de assistência, como também testemunhámos um enorme interesse na transição para a sustentabilidade e eletrificação no setor automóvel … O evento deste ano refletiu verdadeiramente o futuro dos transportes, e não podíamos estar mais entusiasmados por partilhar essa visão com a comunidade.

Disse Blair Qualey.

Os visitantes puderam conhecer melhor os veículos elétricos disponíveis no Canadá, as novas tecnologias do setor e os incentivos à compra de VEs no país. Mas, claro, sem qualquer oferta da Tesla.

A rejeição à Tesla no Canadá

A decisão de excluir a marca de Musk seguiu-se a uma crescente reação negativa contra a Tesla, vista como um símbolo da influência do bilionário na política dos EUA e das suas opiniões cada vez mais à direita. Nos EUA, opositores de Musk têm protestado em concessionários da Tesla e, em casos extremos, incendiaram carros da marca.

As vendas dos modelos da Tesla também caíram drasticamente nos EUA e em todo o mundo, com a Europa a registar uma descida superior a 40% este ano. No Canadá, a resposta aos laços da Tesla com a guerra comercial de Trump contra aliados americanos levou à redução do apoio à marca.

Províncias canadianas cortaram subsídios para proprietários de VEs que quisessem instalar carregadores Tesla em casa e, esta semana, o governo retirou os veículos Tesla da lista de modelos elegíveis para incentivos à compra de elétricos.

A Tesla junta-se agora a várias marcas chinesas que também deixaram de qualificar-se para apoios, que podem chegar a 4.000 dólares (EUA) na compra de um novo elétrico.