SAIC Z7: cópia chinesa do “Porsche Taycan” chinês por cerca de 30 mil euros

O mercado automóvel elétrico continua a crescer a grande velocidade e a China tem sido um dos principais motores dessa evolução. Entre os novos modelos que prometem dar que falar está o SAIC Z7, carro elétrico da gigante chinesa SAIC Motor que já está a gerar comparações com o icónico Porsche Taycan.

SAIC Z7: Um design que lembra o Porsche Taycan

As primeiras imagens e teasers do SAIC Z7 mostram um carro elétrico com linhas muito desportivas, perfil baixo e uma silhueta de coupé de quatro portas.

A frente tem faróis estreitos e agressivos, enquanto a traseira inclui uma barra de luz contínua, um elemento cada vez mais comum nos carros elétricos modernos.

É precisamente a parte lateral e o formato traseiro que levaram muitos entusiastas a compará-lo ao Porsche Taycan, um dos elétricos desportivos mais reconhecidos do mercado. Apesar das semelhanças visuais, o Z7 pretende posicionar-se num segmento muito diferente.

Tecnologia com forte influência da Huawei

Um dos pontos fortes do novo modelo é a tecnologia. O SAIC Z7 deverá integrar sistemas avançados de assistência à condução, incluindo sensores LiDAR e funcionalidades de condução assistida.

O sistema de infotainment também deverá ser baseado no ecossistema tecnológico da Huawei, recorrendo ao HarmonyOS para oferecer uma experiência digital mais integrada com smartphones e outros dispositivos.

Entre as funcionalidades esperadas destacam-se:

Sistema avançado de assistência à condução

Sensores LiDAR para melhor perceção do ambiente

Interface digital orientado para o condutor

Integração profunda com o ecossistema Huawei

O SAIC Z7 deverá contar com versões de motor único e também com uma configuração de dois motores elétricos, permitindo tração integral.

Entre os números esperados estão:

Potência até cerca de 600 cv

Bateria entre 80 e 100 kWh

Autonomia potencial próxima dos 600 km (dependendo da versão)

Caso estes valores se confirmem, o Z7 poderá competir diretamente vários elétricos premium.

Enquanto o modelo da Porsche pode ultrapassar facilmente os 100 mil euros, o SAIC Z7 deverá chegar ao mercado com um valor entre 250.000 e 350.000 yuan, o que corresponde aproximadamente a 31.000 a 44.000 euros (à taxa atual de cerca de €0,124 por yuan).